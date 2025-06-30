İsrailli Bakan, Netanyahu\'yu Tahran sokaklarında yürürken gösteren yapay zeka videosu paylaştı

İsrail ile İran arasındaki 12 günlük savaş ateşkes kararının ardından sonra ererken İsrail İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Bakanı Gila Gamliel'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

İsrail İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Bakanı Gila Gamliel

"GELECEK YIL ÖZGÜR TAHRAN'DA" BAŞLIĞI İLE YAYINLADI

Gamliel, sosyal medya hesabında "Gelecek yıl özgür Tahran'da" başlıklı yapay zeka görüntüsüne yer verdi.

NETANYAHU VE PRENS RIZA PEHLEVİ EŞLERİYLE BİRLİKTE TAHRAN SOKAKLARINDA

Görüntüde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu'nun Tahran sokaklarında kol kola dolaştığı görülüyor. Yapay zekayla elde edilen videoda İsrailli Bakan Gamliel ve eşinin yanı sıra devrik İran Şahı'nın oğlu sürgündeki Prens Rıza Pehlevi ve eşi de Tahran sokaklarında gezerken tasvir ediliyor.

"REJİM DEVRİLİNCEYE KADAR" SALDIRMA ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Gamliel, İsrail'in 13 Haziran'da başlayan ve 12 gün süren saldırıları sırasında yaptığı açıklamada, "Rejim devrilinceye kadar" İran'a saldırıların sürdürülmesi çağrısında bulunmuştu.