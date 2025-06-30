İsrail ile İran arasındaki 12 günlük savaş ateşkes kararının ardından sonra ererken İsrail İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Bakanı Gila Gamliel'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Gamliel, sosyal medya hesabında "Gelecek yıl özgür Tahran'da" başlıklı yapay zeka görüntüsüne yer verdi.
Görüntüde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu'nun Tahran sokaklarında kol kola dolaştığı görülüyor. Yapay zekayla elde edilen videoda İsrailli Bakan Gamliel ve eşinin yanı sıra devrik İran Şahı'nın oğlu sürgündeki Prens Rıza Pehlevi ve eşi de Tahran sokaklarında gezerken tasvir ediliyor.
Gamliel, İsrail'in 13 Haziran'da başlayan ve 12 gün süren saldırıları sırasında yaptığı açıklamada, "Rejim devrilinceye kadar" İran'a saldırıların sürdürülmesi çağrısında bulunmuştu.
Son Dakika › Dünya › İsrailli Bakan, Netanyahu'yu Tahran sokaklarında yürürken gösteren yapay zeka videosu paylaştı - Son Dakika
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