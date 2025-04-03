İsrailli bakandan, Suriye yönetimine 'Türkiye' tehdidi - Son Dakika
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Dünya

İsrailli bakandan, Suriye yönetimine 'Türkiye' tehdidi

İsrailli bakandan, Suriye yönetimine \'Türkiye\' tehdidi

'Türkiye'nin Suriye'de üs kuracağı' iddiaları İsrail'de büyük bir korku yarattı. Savunma Bakanı Yisrael Katz, Ahmed Şara liderliğindeki yeni Suriye yönetimini 'düşman güçlere topraklarında izin verirse, bedel ödetecekleri' ifadesiyle tehdit etti.

03.04.2025 17:07
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İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Yisrael Katz, Suriye'ye dün gece düzenledikleri hava saldırılarının "geleceğe dair bir uyarı" olduğunu öne sürdü.

ŞARA'YA 'TÜRKİYE' TEHDİDİ

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı "ağır bedel ödetmekle" tehdit eden Katz, "Suriye lideri Culani'yi (Ahmed Şara) uyarıyorum. İsrail'e düşman güçlerin Suriye'ye girmesine ve ülkemizin güvenlik çıkarlarını tehlikeye atmasına izin verirseniz çok ağır bir bedel ödeyeceksiniz." ifadelerini kullandı. Katz'ın söz konusu tehdidinin 'Türkiye'nin Suriye'de üs kuracağı' iddialarının ardından gelmesi ise dikkat çekti.

İsrailli bakandan, Suriye yönetimine 'Türkiye' tehdidi
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz

İŞGALE DEVAM MESAJI

Suriye'ye saldırılara devam edeceklerini söyleyen Katz, İsrail savaş uçaklarının uluslararası hukuka aykırı olarak dün gece Hama ve Humus'taki askeri hava üslerine düzenlediği hava saldırılarının "geleceğe dair bir uyarı" olduğunu söyledi. Katz, İsrail'in uluslararası hukuka göre Suriye toprağı olan işgal altındaki Golan Tepeleri ile Baas rejiminin devrilmesinin ardından, 8 Aralık sonrası başta Şeyh (Hermon) Dağı olmak üzere işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini vurguladı.

İSRAİL ORDUSU, SURİYE'NİN TESİL BÖLGESİNDE ÇATIŞMA YAŞANDIĞINI DUYURDU

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Dera iline bağlı Tesil bölgesinde çıkan çatışma üzerine dün gece bölgeye havadan ve karadan saldırı düzenlediğini duyurdu. Tesil bölgesindeki silahlı unsurların, İsrail güçlerine ateş açtığını ileri süren açıklamada, askerlerin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada söz konusu silahlı unsurların öldürüldüğü, İsrail askerlerinden ise yaralanan olmadığı aktarıldı.

İsrailli bakandan, Suriye yönetimine 'Türkiye' tehdidi

Suriye basını, İsrail güçlerinin dün Dera'nın batısındaki El Cebiliye Barajı'nın çevresini bombalaması sonucu 9 sivilin hayatını kaybettiğini, çok sayıda sivilin de yaralandığını aktarmıştı. İsrail, dün akşam saatlerinde Hama Havalimanı ve çevresindeki noktalara 14'ten fazla hava saldırısının yanı sıra Humus iline bağlı T4 Askeri Havaalanı ve başkent Şam'daki askeri altyapıya hava saldırıları, Dera ilinin batısına ise havan ve topçu saldırıları düzenlemişti.

İSRAİL'İN SURİYE TOPRAKLARINDAKİ İŞGALİNİ DERİNLEŞTİRMESİ

İsrail ordusu, 1967'den beri işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde buraya bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık'ta işgal etmişti. İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı. İki ülke arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile Golan Tepeleri'ndeki tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağı mesajını vermiş ve Suriye'nin egemenliğine aykırı olarak güney bölgesinin silahsızlandırılması talebinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya İsrailli bakandan, Suriye yönetimine 'Türkiye' tehdidi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Turan6161:
    Yavaş gel kuzum biz kimseye benzemeyiz 37 11 Yanıtla
  • Ali Alper DR.:
    Uygun zaman uygun yer uygun mekanda senin ipini anca biz çekeriz 26 1 Yanıtla
  • emirhan2011:
    itrail iti senin ne işin var Suriye’de 25 0 Yanıtla
  • 78908900:
    Savaşın "kadın ,çocuk " öldürmek olmadığını zamanı gelince anlayacaksınız .. 19 0 Yanıtla
  • Murat Avci:
    göt korkusu sardı zavallı silahsız insanlara gücünüz yetiyor.. 10 0 Yanıtla
  • Mert kursun :
    sizde bu at hırsızını ne diye gale alıp haber yapıyorsunuz kendini bir halt sanacak uyuz it 7 0 Yanıtla
  • Diyego Can:
    sizin Türkiye'ye karşı kaşıntınız var gelin kaşıyalım 1 0 Yanıtla
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