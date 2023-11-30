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İsrailli esir Yarden Bibas: 'Netanyahu, karımı ve çocuklarımı öldürdün' - Son Dakika

İsrailli esir Yarden Bibas: 'Netanyahu, karımı ve çocuklarımı öldürdün'

İsrail bombardımanında eşi ve 2 çocuğu ölen Yarden Bibas, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya seslenerek, 'Netanyahu, karımı ve çocuklarımı öldürdün' dedi. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Bibas'ın görüntülerini yayınladı ve İsrail'in cenazeleri teslim almayı reddettiğini belirtti.

30.11.2023 - 22:57,
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Hamas'ın esir tuttuğu İsrailli Yarden Bibas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sert sözlerle tepki gösterdi. 2 çocuğu ve eşinin İsrail'in bombardımanında öldüğünü söyleyen Bibas, "Netanyahu, ailemi bombaladın. Karımı ve çocuklarımı öldürdün, onları anlaşmalar yoluyla evlerine döndürmek yerine onları öldürdün. Hamas cenazelerini alıp İsrail'e gömmeyi teklif etti ama siz reddettiniz." ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN SALDIRISINDA EŞİ VE ÇOCUKLARINI KAYBETTİ

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün İsrail hava saldırısında öldüğünü açıkladığı 10 aylık Kfir Bibas ve 4 yaşındaki Ariel Bibas'ın babası Yarden Bibas'ın görüntülerini yayınladı. Bibas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ateş püskürdü.

İsrailli esir Yarden Bibas: 'Netanyahu, karımı ve çocuklarımı öldürdün'

"NETANYAHU KARIMI VE ÇOCUKLARIMI ÖLDÜRDÜN"

Netanyahu'ya seslenen Bibas, "Netanyahu, ailemi bombaladın. Karımı ve çocuklarımı öldürdün, onları anlaşmalar yoluyla evlerine döndürmek yerine onları öldürdün. Hamas cenazelerini alıp İsrail'e gömmeyi teklif etti ama siz reddettiniz. Sizden cenazeler alıp İsrail'e gömmenizi istiyorum" dedi.

"İŞGAL HÜKÜMETİ CENAZELERİ TESLİM ALMAYI REDDETTİ"

Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, İsrail'e Kfir Bibas, Ariel Bibas ve anneleri Sherry Silverman Bibas'ın cenazelerini teslim etmeyi teklif edildiği belirtilerek, "İşgal hükümeti cenazeleri teslim almayı reddetti. Hala manevra ve pazarlık yapmaya devam ediyor" dedi. Kassam Tugayları tarafından dün yapılan açıklamada, İsrail'in insani aradan önce Gazze Şeridi'ne düzenlediği bombardımanda 3 İsrailli esirin öldüğü, esirlerin Sherry Silverman Bibas, Kfir Bibas ve Ariel Bibas olduğu aktarılmıştı.

İsrailli esir Yarden Bibas: Netanyahu, karımı ve çocuklarımı öldürdün
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

HAMAS VE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği Aksa Tufanı operasyonunun ardından İsrail, Gazze'yyi tam ablukaya alarak havadan ve karadan saldırılarda bulundu. İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım'da saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi. Bu kapsamda 4 gün boyunca Gazze'deki 51 İsrailli ve İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Katar arabuluculuğunda varılan mutabakat kapsamında "insani ara" ve esir takası 2 gün daha uzatılmıştı. Bu çerçevede rehine takası devam etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya İsrailli esir Yarden Bibas: 'Netanyahu, karımı ve çocuklarımı öldürdün' - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrailli esir Yarden Bibas: 'Netanyahu, karımı ve çocuklarımı öldürdün' - Son Dakika
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