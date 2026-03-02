İstanbul'da yaşayan İranlılar sokağa çıktı, herkes İçişlerini Bakanlığını etiketliyor - Son Dakika
İstanbul'da yaşayan İranlılar sokağa çıktı, herkes İçişlerini Bakanlığını etiketliyor

İstanbul\'da yaşayan İranlılar sokağa çıktı, herkes İçişlerini Bakanlığını etiketliyor
02.03.2026 11:31
İstanbul\'da yaşayan İranlılar sokağa çıktı, herkes İçişlerini Bakanlığını etiketliyor
İstanbul'da yaşayan bazı İranlılar, İran'daki olaylar ve Hamaney'in öldürülmesi sonrası sokağa çıktı. Paylaşılan videoda, kutlama yapıkları öne sürülen grubun sloganlar attıkları ve şah dönemine ait İran bayrakları taşıdıkları görüldü. Elden ele yayılan görüntüler sonrası herkes ajan oldukları iddiasıyla İçişleri Bakanlığını etiketledi.

İstanbul'da yaşayan bazı İranlılar, İran'daki son gelişmelerin ardından bir araya geldi. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, kutlama yaptıkları öne sürülen grubun sloganlar attığı ve 1979 devrimi öncesine ait İran bayrakları taşıdığı görüldü.

"TATLI İKRAM EDEREK KUTLADILAR"

Videoyu paylaşan Elyar Türker isimli kullanıcı, "İstanbul'da yaşayan İranlılar bugün İstanbul Vadi İstanbul'da 16.00'da İran Lideri Ayetullah Hamaney'in öldürülmesini "tatlı ikram ederek" kutlama yaptılar" notunu da düştü.

HERKES İÇİŞLERİ BAKANLIĞINI ETİKETLİYOR

Görüntülerin kısa sürede elden ele yayılmasıyla birlikte sosyal medyada yoğun bir tartışma başladı. Çok sayıda kullanıcı, gruba yönelik "ajan" iddiasında bulunarak İçişleri Bakanlığı'nı etiketledi.

İstanbul, Politika, Yaşam, Dünya, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Onur Egemen Onur Egemen:
    Bunları toplayıp İsrail'e kargolamak lazım. Hemde hemen 60 5 Yanıtla
    Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    tamam not olarak iletmek istedğiniz varmı paşam 1 0
  • levent ayar levent ayar:
    GÖSTERİ VE TOPLANMA YASAK DEYİL Mİ 31 1 Yanıtla
    Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    değil mi ? diye yazılır bunu öğrendiğin zaman kazanacağız ülkece 15 8
    Kağan Türksoy Kağan Türksoy:
    Devrim, senin cümlen şöyle olmalıydı : "Değil mi" diye yazılır. Noktalama harfi kullanmayı öğrendiğin zaman kazacağınız ülkece. 2 2
  • Hiçkimse Hiçkimse:
    ne işiniz var burada yollayın hepsini rahat yerde yaşayıp role giriyorlar 16 3 Yanıtla
  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Haberde de olduğu gibi Ajan bunlar gerçek İranlı ülkesinde 12 1 Yanıtla
  • Türkiye genci Türkiye genci:
    ekonomiyi kötüye götürüyosunuz diye slogan atsak hemen polis dibimizde bunlara niye serbest 1 0 Yanıtla
İstanbul'da yaşayan İranlılar sokağa çıktı, herkes İçişlerini Bakanlığını etiketliyor
