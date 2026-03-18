İran'ın gölge lideri Laricani'nin öldürüldüğü ev görüntülendi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'ın gölge lideri Laricani'nin öldürüldüğü ev görüntülendi

Haberin Videosunu İzleyin
İran\'ın gölge lideri Laricani\'nin öldürüldüğü ev görüntülendi
18.03.2026 07:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İran\'ın gölge lideri Laricani\'nin öldürüldüğü ev görüntülendi
Haber Videosu

ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı savaş sürerken, Tahran'ın gölge lideri Ali Laricani düzenlenen saldırıda öldürüldü. Laricani'nin öldürüldüğü ev görüntülendi. Görüntüde evin tamamen yıkıldığı görüldü.

İsrail ile ABD'nin 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından Orta Doğu'da tansiyon hızla yükselirken, İran'dan gelen son haber bölgedeki krizi daha da derinleştirdi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin saldırılarda hayatını kaybettiği resmen doğrulandı.

LARİCANİ'NİN ÖLÜMÜ RESMEN AÇIKLANDI

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Ali Laricani dün öldürüldü" sözlerinin ardından İran'dan beklenen açıklama geldi. İran medyası ve İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterliği, Laricani'nin ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini duyurdu. Yapılan resmi açıklamada, "Ali Laricani ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybetti" ifadeleri kullanıldı.

İşte İran'ın gölge lideri Laricani'nin öldürüldüğü ev

İRAN'DAN İSRAİL'E MİSİLLEME

Laricani'nin ölümü İran'da büyük yankı uyandırırken, Tahran yönetimi kısa süre içinde karşılık verdi. İran, "Gerçek Vaad-4 Operasyonları" kapsamında İsrail'e yönelik saldırıların 60. dalgasını başlattı. Saldırılarda İsrail'in farklı noktalarının hedef alındığı bildirildi.

İşte İran'ın gölge lideri Laricani'nin öldürüldüğü ev

LARİCANİ'NİN EVİ YERLE BİR OLDU

Öte yandan Laricani'nin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Tahran'ın Pardis bölgesinde bulunan evinin tamamen yıkıldığı görüldü.

İşte İran'ın gölge lideri Laricani'nin öldürüldüğü ev
İşte İran'ın gölge lideri Laricani'nin öldürüldüğü ev

Orta Doğu, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'ın gölge lideri Laricani'nin öldürüldüğü ev görüntülendi - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 08:39:35. #7.12#
SON DAKİKA: İran'ın gölge lideri Laricani'nin öldürüldüğü ev görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.