Türkiye'nin harekatı öncesi Suriye'de çok önemli gelişme! Terör örgütü, ABD ile işbirliğini sonlandırdı

Suriye'de DEAŞ'la mücadele kisvesi altında ABD ile ortaklık yapan ve omurgasını terör örgütleri PKK/PYD/YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nden İngiliz haber ajansı Reuters'a açıklama geldi.

"KOALİSYONLA BÜTÜN OPERASYONLAR DURDURULDU"

Ajansın "son dakika" ibaresiyle aktardığı açıklamalarda, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği askeri operasyonların ardından ABD önderliğindeki koalisyon ile ortak terörle mücadele operasyonlarını durdurma kararı aldığı belirtildi. Sözcü'de yer alan habere göre Suriye Demokratik Güçleri'nin sözde sözcüsü Aram Henna, "SDF, koalisyonla bütün koordinasyon ve ortak terörle mücadele operasyonlarını durdurdu" dedi.

TERÖRİST ELEBAŞI, BIDEN'DAN YARDIM TALEP ETMİŞTİ

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, daha önce yaptığı açıklamada DEAŞ ile mücadelede iş birliğinin bitmediğini duyurmuştu. Sadece birkaç gün önce Suriye Demokratik Güçleri'nin terörist elebaşı Mazlum Abdi konuşmuş ve Washington'ın Ankara'ya daha sert mesaj göndermesini istemişti. Abdi, "Biz halen gerginiz. Türkiye'yi durdurmak için daha güçlü ve daha sağlam açıklamalar yapılması gerek" diyerek ABD Başkanı Biden'dan adeta yardım istemişti.

TERÖR SALDIRISINDAN SONRA DESTEK ARIYORLARDI

13 Kasım'da Suriyeli terörist Ahlam Albashir'in İstanbul'un en popüler bölgelerinden Taksim İstiklal Caddesi'ne bombalı saldırı düzenleyerek 6 kişiyi öldürmesi ve 81 kişiyi de yaralamasından sonra Ankara Suriye'ye bir operasyon yapılabileceğinin sinyalini vermişti. Hava operasyonu sonrasında gözler bölgedeyken, terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi de batı medyasına sık sık konuşarak kendisine destek aramaya devam ediyordu.