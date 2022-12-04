Türkiye'nin harekatı öncesi ABD, Suriye'de terör örgütleriyle iş birliğini yeniden başlattı - Son Dakika
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Türkiye'nin harekatı öncesi ABD, Suriye'de terör örgütleriyle iş birliğini yeniden başlattı

04.12.2022 11:01

ABD'nin, omurgasını terör örgütleri PKK/PYD/YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'yle bir süre önce durdurulan ortak devriyeleri yeniden başlatarak, ABD ve Suriye Demokratik Güçleri'ne ait zırhlı araçlarla gezdiği öğrenildi.

ABD'nin Suriye'de omurgasını terör örgütleri PKK/ YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'yle geçen hafta durdurulan iş birliğini yeniden başlattığı ortaya çıktı. Associated Press haber ajansı, Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin Suriye Demokratik Güçleri'yle ortak devriyeleri yeniden başlattığını duyurdu.

ABD İLE ORTAK MÜCADELE OPERASYONLARI DURDURULMUŞTU

Suriye Demokratik Güçleri'nden İngiliz haber ajansı Reuters'a geçen hafta yapılan açıklamada, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği askeri operasyonların ardından ABD önderliğindeki koalisyon ile ortak terörle mücadele operasyonlarını durdurma kararı alındığı belirtilmişti. Bu açıklamaların, Suriye Demokratik Güçleri'nin elebaşı Mazlum Abdi'nin Washington'ın Ankara'ya daha sert mesaj göndermesini istemesinin ardından gelmesi dikkat çekmişti.

ZIRHLI ARAÇLARIN BİRLİKÇE ÇIKTIĞI GÖRÜLDÜ

Associated Press'in haberine göre dün Hasake vilayetindeki üsten ABD ve Suriye Demokratik Güçleri'ne ait zırhlı araçların birlikte çıktığı görüldü. Devriye güçlerinin Irak sınırı yakınlarındaki bir başka ABD üssüne hareket ettiği bildirildi.

ABD VE RUSYA'NIN TÜRKİYE'NİN OLASI HAREKATINA KARŞI ÇIKMIŞTI

Türkiye 13 Kasım'da İstanbul'un kalbi Taksim İstiklal Caddesi'nde düzenlenen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı sonrasında Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyine hava harekatı başlatmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kara harekatının da sinyalini vermişti. ABD ve Rusya ise bu tür bir kara harekatına karşı açıklamalar yapmıştı.

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