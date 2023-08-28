İsveç yine şaşırtmıyor! Kur'an-ı Kerim'i yakanı değil, çirkin saldırıya tepki göstereni gözaltına aldılar - Son Dakika

İsveç yine şaşırtmıyor! Kur'an-ı Kerim'i yakanı değil, çirkin saldırıya tepki göstereni gözaltına aldılar

Son Güncelleme: 28.08.2023 20:19

İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakılmasını engellemeye çalışan Pakistanlı Malik Shahza, polis müdahalesine maruz kaldı. Shahza, bu saldırıların uykusunu kaçırdığını ve sağlığını bozduğunu söyledi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakılmasını gözyaşları içinde engellemeye çalıştığı sırada polis müdahalesine maruz kalan Pakistanlı Malik Shahza, bu saldırıların uykularını kaçırdığını söyledi.

Pakistanlı Shahza, Irak asıllı Salman Momika'nın Pakistan Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yakmasına tepki gösterdi.

İsveç yine şaşırtmıyor! Kur'an-ı Kerim'i yakanı değil, çirkin saldırıya tepki göstereni gözaltına aldılar

"SAĞLIĞIM BOZULDU"

Shahza, güvenlik şeridinin arkasından Momika'ya bağırarak, "Lütfen Kur'an-ı yakma, yaptığın iyi bir şey değil, ben kendimi iyi hissetmiyorum, uyuyamıyorum. Bypass ameliyatı olmuş bir kişiyim. Neden Kur'an yakmaya devam ediyorsun. Sen benim evim sayılan Pakistan Büyükelçiliği önüne kadar gelip neden Kur'an yakıyorsun. Ben hastayım, uyuyamıyorum, lütfen buna son verin. Polis neden buna izin veriyor?" dedi. Bunun üzerine polis tarafından susturularak bölgeden uzaklaştırılan Shahza, kısa bir süre gözaltına alındı. Shahza, serbest bırakıldıktan sonra AA muhabirine, Kur'an-ı Kerim'e saldırıların sağlığını bozduğunu söyledi.

İsveç yine şaşırtmıyor! Kur'an-ı Kerim'i yakanı değil, çirkin saldırıya tepki göstereni gözaltına aldılar

"İSVEÇLİ POLİTİKACILARIN KUR'AN YAKILMASINI DURDURMASI LAZIM"

Kalp hastası Shahza, "Momika'ya neden Kur'an-ı Kerim yaktığını sordum. Bunun iyi bir şey olmadığını söyledim ve Kur'an'ı yakmasını durdurmasını istedim. İsveçli politikacıların Kur'an yakılmasını durdurması lazım. Bütün dünyadan tepkiler geliyor ve bu İsveç için iyi değil." diye konuştu.

İsveç yine şaşırtmıyor! Kur'an-ı Kerim'i yakanı değil, çirkin saldırıya tepki göstereni gözaltına aldılar

POLİS ESKORTUYLA BÖLGEDEN AYRILDI

Eylem sonrası olay yerinden zırhlı polis aracıyla ayrılan Momika'ya, 10'u zırhlı olmak üzere 20 polis aracı ve yaklaşık 100 polis eşlik etti.

Kaynak: AA

Stockholm, Pakistan, İsveç, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsveç yine şaşırtmıyor! Kur'an-ı Kerim'i yakanı değil, çirkin saldırıya tepki göstereni gözaltına aldılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsveç yine şaşırtmıyor! Kur'an-ı Kerim'i yakanı değil, çirkin saldırıya tepki göstereni gözaltına aldılar - Son Dakika
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