NATO zirvesi öncesi İsveç Dışişleri Bakanı'ndan Erdoğan'a yönelik açıklama: Ondan yeşil ışık alacağımız noktaya ulaşmayı amaçlıyoruz

İsveç'in aksine Türkiye'nin taleplerini yerine getiren Finlandiya NATO'ya üye olurken İsveç'in bu tutumu değişmeye başladı. İsveç sonunda terör örgütü destekçilerine hapis cezası öngören yasaya onay verdi. 1 Haziran'da yürürlüğe giren yasa ile terör örgütünün faaliyetlerini teşvik eden, güçlendiren veya destekleyenlere en fazla 4 yıl hapis cezası verilmesinin önü açıldı. Yasa ile Türkiye'nin taleplerini yerine getirdiğini belirten İsveç gözünü yarın başlayacak kritik NATO toplantısına dikti.

ERDOĞAN: ÖNCE SİZ TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ AÇIN...

NATO zirvesine hareketi öncesinde havalimanında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi 50 yıldır AB kapısında bekleten ülkelere sesleniyorum. Önce Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin önünü açın biz de İsveç'in NATO'da önünü açalım" ifadelerini kullanırken, NATO zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek heyette yer alan İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström de ülkesinin ittifaka üyeliği ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

"AMACIMIZ ERDOĞAN'DAN YEŞİL IŞIK ALACAĞIMIZ BİR NOKTAYA ULAŞMAK"

İsveç'in kamu yayın kuruluşu SVT'ye konuşan Billström, Türkiye'nin eninde sonunda İsveç'in ittifaka katılmasına izin vereceğinin sinyalini vermesini beklediğini, ancak bunun zirvede gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini söyleyemeyeceğini belirtti. İsveçli bakan "Amacımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeşil ışık diyebileceğiniz bir mesaj geleceğine dair bir mesaj alacağımız bir noktaya ulaşmak" dedi.

MACARİSTAN'IN TÜRKİYE'DEN ÖNCE ONAY VERMESİNİ BEKLİYORLAR

Billström, İsveç'in geçen yıl Madrid'de düzenlenen NATO zirvesinde İsveç, Finlandiya ve Türkiye'nin imzaladığı üçlü anlaşmanın üzerine düşen kısmını yerine getirdiğini savundu. İsveçli bakan, İsveç'in üyeliğini henüz onaylamamış olan Macaristan'ın bunu Türkiye'den önce yapmasını beklediğini de sözlerine ekledi.