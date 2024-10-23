İtalya Başbakanı Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 2025'te yapılacak zirve için davet etti - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

İtalya Başbakanı Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 2025'te yapılacak zirve için davet etti

İtalya Başbakanı Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı 2025\'te yapılacak zirve için davet etti

İTALYA Başbakanı Giorgia Meloni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 2025'in ilk yarısında yapılacak bir sonraki hükümetlerarası zirve için İtalya'ya davet etti.

23.10.2024 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İTALYA Başbakanı Giorgia Meloni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 2025'in ilk yarısında yapılacak bir sonraki hükümetlerarası zirve için İtalya'ya davet etti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 2025'in ilk yarısında yapılacak bir sonraki hükümetlerarası zirve için İtalya'ya davet ettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Meloni arasında dün gerçekleştirilen telefon görüşmesine ilişkin İtalya Başbakanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İki lider, iki ülke ilişkilerinin sağlamlığının altını çizerek, ticaretin sürekli büyüyen eğilimini daha da güçlendirmek için çalışmaya devam etmenin önemini vurguladı. Bu bağlamda Başbakan Meloni, İtalya- Türkiye Hükümetlerarası zirvesinin yeni oturumu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2025 yılının ilk yarısında İtalya'ya davet etti" denildi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Giorgia Meloni, Diplomasi, İtalya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İtalya Başbakanı Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 2025'te yapılacak zirve için davet etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:49 İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı
16:48 Ankara TUSAŞ’taki saldırının zamanlaması dikkat çekici Ankara TUSAŞ'taki saldırının zamanlaması dikkat çekici
16:26 Ankara TUSAŞ’taki patlama anı kamerada Ankara TUSAŞ'taki patlama anı kamerada
16:07 Ankara’daki çatışma anından ilk görüntüler Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu Ankara'daki çatışma anından ilk görüntüler! Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu
15:56 Ankara’da TUSAŞ’a terör saldırısı Şehit ve yaralılarımız var Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var
01:42 ’İmralı ziyaretine izin çıktı’ iddiasıyla ilgili DEM Parti’den açıklama geldi 'İmralı ziyaretine izin çıktı' iddiasıyla ilgili DEM Parti'den açıklama geldi
01:20 McDonald’s’ta hamburger yiyen 49 kişiye ölümcül bakteri bulaştı, satışlar durduruldu McDonald's'ta hamburger yiyen 49 kişiye ölümcül bakteri bulaştı, satışlar durduruldu
01:15 Derin yarıkların oluştuğu bölgede korkutan görüntü: Mahalle komple hareket halinde Derin yarıkların oluştuğu bölgede korkutan görüntü: Mahalle komple hareket halinde
01:01 Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı
00:25 Öcalan’a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak’tan 29 Ekim çağrısı Öcalan'a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı
23:54 Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund’u 5-2 mağlup etti Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u 5-2 mağlup etti
23:35 Öcalan’ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları’na da gittim Öcalan'ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları'na da gittim
23:05 Kulisleri hareketlendiren iddia Öcalan’ın yeğenine ’’İmralı’’ izni verildi Kulisleri hareketlendiren iddia! Öcalan'ın yeğenine ''İmralı'' izni verildi
22:40 Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 17:15:13. #1.11#
SON DAKİKA: İtalya Başbakanı Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 2025'te yapılacak zirve için davet etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.