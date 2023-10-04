İtalya'da 21 kişinin öldüğü otobüs kazasına ait görüntüler yayınlandı - Son Dakika

İtalya'da 21 kişinin öldüğü otobüs kazasına ait görüntüler yayınlandı

Son Güncelleme: 04.10.2023 15:51

Venedik'teki tur otobüsü kazasıyla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri paylaşıldı. Otobüs, köprüden düşerek alev aldı, 21 kişi hayatını kaybetti. Şoförün muhtemelen kalp krizi geçirdiği düşünülüyor. Kazanın nedeni araştırılıyor ve güvenlik bariyerinin durumu inceleniyor. Otopsi sonuçları bekleniyor.

İtalya2nın Venedik şehrinde bir tur otobüsünün kaza yapması sonucu 21 kişinin öldüğü kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde otobüsün bir anda kontrolden çıkıp köprüden düştükten sonra alev aldığı görülüyor.

Yetkililer, 40 ismiAlberto Rizzotto olarak açıklanan şoförün kalp krizi geçirmiş olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyledi.

Çarşamba sabahına kadar enkazdan 19 ceset çıkarıldı, birkaç kişi de hastanede öldü. İtalya'nın ANSA haber ajansı, bir bebek ve bir 12 yaşındaki çocuğun öldüğünü söyledi. Yetkililer, en az 18 kişinin yaralandığını, bunlardan beşinin durumunun ciddi olduğunu belirtti.

İtalyan raporlarına göre, başka bir bebek kazayı sağ kurtuldu.Ayrıca, 4 yaşında bir kızın da kazayı sağ salim atlattığı ancak 'derin' yanıklar yaşadığı bildiriliyor.

Kazanın nedeni belirlenmeye çalışılıyor ve çevredeki trafik kameralarından kazanın nedenini belirlemek için çekilen görüntüler üzerinde çalışılıyor.

Kaza Venedik Belediye Başkanı tarafından "büyük bir trajedi" olarak tanımlandı.

Görüntülerde yolun viraj olmamasına rağmen otobüsün kontrolünü kaybettiğini belirten yetkililer şoförün kalp krizi geçirdiği için otobüsün sağa sola savrulup köprüden düşmüş olabileceğini söyledi.

Venedik polis şefi Marco Agostini yerel medyaya yaptığı açıklamada, asfaltta fren izine rastlamadıklarını bu durumun kazaya şoförün kaza öncesi kriz geçirmiş olabileceğini gösterdiğin söyledi.

Ölenlerin otopsilerinin devam ettiğini söyleyen Venedik Başsavcısı Bruno Cherchi, ellerindeki veriler üzerinde çalıştıklarını, kazanın kesin sebebinin soruşturma sonunda belirleneceğini söyledi.

İtalyan medyasında ayrıca 'başka bir aracın' otobüse çarpıp kontrolünü kaybetmesine neden olabileceği ve ardından uzaklaştığı spekülasyonları da bulunuyor.

La Stampa'ya göre, otoyol güvenlik bariyerinin koşulları da inceleniyor, fotoğraflar güvenlik bariyerinin eski ve paslı olduğunu gösteriyor.

İtalya'da 21 kişinin öldüğü otobüs kazasına ait görüntüler yayınlandı
İtalya'da 21 kişinin öldüğü otobüs kazasına ait görüntüler yayınlandı
İtalya'da 21 kişinin öldüğü otobüs kazasına ait görüntüler yayınlandı
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

Venedik, İtalya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İtalya'da 21 kişinin öldüğü otobüs kazasına ait görüntüler yayınlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İtalya'da 21 kişinin öldüğü otobüs kazasına ait görüntüler yayınlandı - Son Dakika
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