İtalya'da Batan Yatla İlgili Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
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İtalya'da Batan Yatla İlgili Soruşturma Başlatıldı

İtalya\'da Batan Yatla İlgili Soruşturma Başlatıldı

İtalya'nın Sicilya adasındaki Porticello limanı açıklarında batan Bayesian yatıyla ilgili soruşturma başlatıldı. 7 kişinin hayatını kaybettiği olayda henüz suçlanan kimse yok. Savcılık, ölenlerin ağırlıkla yolculardan oluşmasının nedenini araştırıyor.

24.08.2024 16:51
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İtalya’nın Sicilya adasındaki Porticello limanı açıklarında Pazartesi sabaha karşı batan Bayesian yatıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aralarında İngiliz teknoloji milyarderi Mike Lynch’in de bulunduğu 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili henüz şüpheli sıfatıyla suçlanan kimse yok.

Ancak savcılık, mürettebatın neredeyse tamamı kurtulurken ölenlerin ağırlıkla yolculardan oluşmasının nedenini araştırıyor.

Sicilya adasındaki Termini Imerese Başsavcılığı, hafta boyunca batıktaki arama çalışmalarına katılan ekiplerle birlikte bugün bir basın toplantısı düzenledi.

Başsavcı Ambrogio Cartosio, soruşturmada "kusurlu gemi kazası" ve "kasıtsız adam öldürme" ihtimalleri üzerinde durduklarını ancak şu aşamada suçlanan kimsenin olmadığını açıkladı.

Teknenin kaptanı Yeni Zelanda vatandaşı James Cutfield de dahil olmak üzere 10 kişilik mürettebattan 9’u kurtulurken ölen 7 kişiden 6’sının yolculardan oluşmasının nedeni de inceleniyor.

Yelkenli teknede olay anında 12 yolcu ve 10 mürettebat olmak üzere 22 kişi bulunuyordu, bunların 15’i hayatta kaldı.

Savcılık ölenlerin kimliklerini de teyit etti. Buna göre cesedi ilk bulunan kişi gemi mürettebatından şef Recaldo Thomas oldu. Ardından Çarşamba günü Chris Morvillo, Neda Morvillo, Jonathan Bloomer ve Judy Bloomer'ın, daha sonra Mike Lynch’in ve son olarak Cuma günü .

Savcılık, mürettebatın şiddetli fırtına sırasında alarm verip vermediğinin incelendiğini açıkladı.

Savcı Yardımcısı Raffaele Cammarano, yatın şefi dışında neredeyse tüm mürettebatın güvenli bir yere ulaşmayı başarmasına rağmen yolcuların kurtulamamasının muhtemelen kaza anında yolcuların uykuda olmasından kaynaklandığını söyledi.

Cammarano teknenin aniden alabora olduğunun anlaşıldığını, bunun da yolcuların kaçmasını zorlaştırdığını vurguladı.

Savcılık, İtalya yasalarına göre mevcut durumda mürettebatın ülkeden ayrılması önünde bir engel olmadığını da belirtti.

Yetkililer ayrıca, ilk günlerde teknenin batmasına bir su hortumunun neden olduğu düşünülse de esasında nedenin muhtemelen ‘downburst’ olarak adlandırılan aşağıya doğru şiddetli ve lokal hava akımı vakası olduğunu belirtti.

50 metre derinliğe batan teknedeki arama çalışmalarına katılan itfaiye ekibi de, dalgıçların 120’den fazla dalış yaptığını, düşük görüş mesafesinde çok yoğun bir çalışma yürütüldüğünü aktardı.

Enkazda yapılan incelemeler teknenin sağ tarafı üzerine devrildiğini, hayatını kaybeden kişilerin ise muhtemelen kaçmaya çalıştıkları için sol tarafta bulunduğunu gösterdi.

Teknenin enkazının çıkarılması çalışmalarının devam edeceği açıklandı.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya İtalya'da Batan Yatla İlgili Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika

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