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İtalya'da Covid sertifikası karşıtı gösterilere kısıtlama getirildi: "Hastalığın bulaşma riskini artırıyor" - Son Dakika
BBC

İtalya'da Covid sertifikası karşıtı gösterilere kısıtlama getirildi: "Hastalığın bulaşma riskini artırıyor"

11.11.2021 23:02
İtalya'da Covid sertifikası karşıtı gösterilere kısıtlama getirildi:

İtalya'da Çarşamba gününden itibaren Covid sertifikası karşıtı gösterilere çeşitli kısıtlamalar getirildi.

İtalya'da Çarşamba gününden itibaren Covid sertifikası karşıtı gösterilere çeşitli kısıtlamalar getirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın aldığı kararla, bundan böyle yürüyüş şeklindeki gösterilere izin verilmeyecek. Yalnızca oturma eylemi gibi, protestocuların sabit alanlarda bulunması öngörülen gösteriler valiliklerden onay alabilecek.

Covid tedbirlerine karşı düzenlenen gösteriler tarihi kent merkezleri, alışveriş caddeleri ve kurumsal binaların bulunduğu hassas alanlardan uzakta yapılabilecek.

Gösterilere getirilen bu kısıtlamalar, pandemi nedeniyle süren acil durum hali dahilinde geçici nitelikte uygulanacak.

İtalya'da 15 Ekim'den itibaren Covid sertifikalarının tüm çalışanlar için zorunlu hale getirilmesiyle hemen hemen her hafta sonu protesto gösterileri düzenleniyor. İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese, bu gösterilerin "sağlık ve güvenlik riskinin yanı sıra işletmeler açısından ekonomik kayba da yol açtığını" vurguladı.

Lamorgese valiliklere gönderdiği genelgede, "Cumartesi günleri kentlerde çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Yalnızca kent halkı değil, aynı zamanda ekonomik kalkınma açısından olumlu bir döneme giren ticari işletmeler de zorluklarla karşılaşıyor. Yükselişe geçen ekonomiyi bu gösterilerle cezalandıramayız" diye yazdı.

İçişleri Bakanı ayrıca "aşı yaptırmış olan, kurallara uyan vatandaşların güvenli yaşam alanlarını hak ettiğini" de vurguladı.

Covid tedbirleri karşıtı gösterilerde, fiziksel mesafe ve maske kullanımı gibi kurallara riayet edilmediğinin görüldüğüne dikkat çeken Lamorgese, "Bu gösteriler hastalığın bulaşma riskini artırma ve vatandaşların sağlığı için tehlike yaratma potansiyeli taşıyor" dedi.

Sahte aşı karnesi düzenlediği iddiasıyla bir doktor gözaltında

İtalya'da son haftalarda, başta Trieste kentindeki liman işçilerinin gösterileri olmak üzere, aşı ve Covid belgesi karşıtı protestoların vaka sayılarında artışa yol açtığı haberleri gelmeye başlamıştı. Başkent Roma'da Ekim ayı başında düzenlenen bir gösteride de neo-faşist grupların öncülüğünde işçi sendikası genel merkezi ile bir hastaneye saldırı düzenlenmişti.

Ülkede 12 yaş üstü nüfusun yaklaşık yüzde 87'si en az bir doz aşı yaptırmış olsa da Covid sertifikası karşıtlarının gösterileri haftalardır devam ediyor.

"Yeşil pasaport" olarak anılan Covid sertifikaları, aşı yaptıranlara, hastalığı geçirip iyileşenlere ve test sonucu negatif çıkanlara veriliyor.

Covid sertifikaları, sinema, müze, restoranların kapalı kısımları gibi birçok kamusal alanın yanı sıra tüm işyerlerinde çalışanlar için de zorunlu hale getirildi.

Covid sertifikası zorunluluğu yaygınlaştıkça sahte belge üretimi ve bunlarla mücadele haberleri de gelmeye başladı.

Son olarak Çarşamba günü Ravenna kentinde bir hekim, sahte aşı karnesi dağıttığı iddiasıyla gözaltına alındı. Gözaltındaki aile hekiminin, aşı yaptırmak istemeyenlere aşı yapmış gibi belge düzenleyip sahte Covid sertifikası almalarını sağladığı iddia ediliyor.

Hafta başında da Rieti kentinde yaşayan 17 yaşındaki bir lise öğrencisi hakkında, Rus internet korsanlarıyla iş birliği içinde sahte yeşil pasaport satışı yaptığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

İtalya'da Covid sertifikası karşıtı gösterilere kısıtlama getirildi: Hastalığın bulaşma riskini artırıyor
İtalya'da Covid sertifikası karşıtı gösterilere kısıtlama getirildi: Hastalığın bulaşma riskini artırıyor

Süleyman Soylu, Koronavirüs, İtalya, Ekim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İtalya'da Covid sertifikası karşıtı gösterilere kısıtlama getirildi: 'Hastalığın bulaşma riskini artırıyor' - Son Dakika Dünya

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SON DAKİKA: İtalya'da Covid sertifikası karşıtı gösterilere kısıtlama getirildi: "Hastalığın bulaşma riskini artırıyor" - Son Dakika
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