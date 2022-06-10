İtalya'da helikopter kayboldu: 4'ü Türk, 7 kişi aranıyor - Son Dakika
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BBC

İtalya'da helikopter kayboldu: 4'ü Türk, 7 kişi aranıyor

10.06.2022 12:00
İtalya'da helikopter kayboldu: 4'ü Türk, 7 kişi aranıyor

İtalya'da dün dağlık alanda kaybolan, 4'ü Türk 7 kişiyi taşıyan helikopteri arama çalışmaları sürüyor.

İtalya'da dün dağlık alanda kaybolan, 4'ü Türk 7 kişiyi taşıyan helikopteri arama çalışmaları sürüyor. Helikopterdeki Türkiye vatandaşlarının Eczacıbaşı Holding çalışanları oldukları açıklandı.

İtalya basınındaki haberlere göre AgustaWestland AW119 Koala tipi helikopter dün Lucca kentindeki Capannori Tassignano Havaalanı'ndan, ülkenin kuzeydoğusundaki Treviso kentine doğru havalandıktan sonra kayboldu.

Helikopterde İtalyan vatandaşı pilot ile 4'ü Türkiye 2'si Lübnan vatandaşı 7 kişi bulunuyor.

Ansa ajansına göre helikopteri arama çalışmaları dün öğleden sonra başladı. Bölgede dün hava koşullarının olumsuz seyrettiği, gece yarısına kadar süren ilk aramalarda sonuç alınamadığı belirtildi. Bu sabah yerel saatle 06.30 civarında çalışmalara geri dönüldü.

Arama ekiplerinin Apenin Dağları'nda, Modena kenti yakınlarındaki Pievelago bölgesine yoğunlaştığı belirtiliyor. Arama çalışmalarına Alpler Kurtarma Ekipleri, Hava Kuvvetleri, itfaiye, mali polis ve sivil savunma ekipleri katılıyor.

İtalya basınındaki haberlerde helikopterin son birkaç gündür, İtalyan şirketleri ziyaret eden yabancı alıcıları taşıdığı bilgisi yer aldı.

Eczacıbaşı Holding: Helikopterden haber alınamamaktadır

Eczacıbaşı Holding'den yapılan açıklamada, helikopterdeki Türkiye vatandaşlarının bir fuar için İtalya'da bulunan çalışanları olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri kuruluşumuzdan dört arkadaşımızın, Tissue Italy Network tarafından düzenlenen kağıt teknolojileri fuarı için bulundukları İtalya'da bir temizlik kağıdı üretim tesisine gitmek üzere bindikleri helikopterden haber alınamamaktadır. İtalyan pilot ile birlikte içinde 7 kişinin bulunduğu helikopterin, Lucca'dan Treviso'ya gitmek üzere havalandığı, ancak Modena civarında radardan kaybolduğu öğrenilmiştir" denildi.

İtalya ve Türkiye'den sivil ve resmi makamların konuyu takip ettiği vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç de olayla ilgili açıklama yaptı

YORUMLAR
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İtalya'da kaybolan helikopterde bulunan 4 Türk'ün kimliği ortaya çıktı! İtalya'da kaybolan helikopterde bulunan 4 Türk'ün kimliği ortaya çıktı! İtalya'da içinde 4 Türk'ün de bulunduğu helikopter radardan kayboldu! İtalya'da içinde 4 Türk'ün de bulunduğu helikopter radardan kayboldu! 2. Uluslararası Organ Bağışı Karikatür Yarışması'nda birincilik ödülünü Türk karikatürist aldı 2. Uluslararası Organ Bağışı Karikatür Yarışması'nda birincilik ödülünü Türk karikatürist aldı
Kaynak: BBC

Helikopter, Türkiye, İtalya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İtalya'da helikopter kayboldu: 4'ü Türk, 7 kişi aranıyor - Son Dakika

BBC
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