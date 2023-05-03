İtalya'da 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan saldırgan ayı için idam cezası istendi - Son Dakika
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İtalya'da 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan saldırgan ayı için idam cezası istendi

03.05.2023 16:45

İtalya'da ayının, bir kişinin ölümüne ve iki kişinin yaralanmasına neden olması üzerine yerel yetkililer ayının ötenazisine karar verdi. Ancak bu karar mahkeme tarafından askıya alındı ve konunun hukuki olarak incelenmeye devam edileceği belirtildi.

İtalya'nın Trentino-Alto dağlık bölgesinde koşuya çıkan 26 yaşındaki Andrea Papi'den haber alınamaması üzerine ailesi polise haber verdi ve arama ekipleri genç adamın cesedini aynı gece buldu.

OTOPSİDE SALDIRIYA UĞRADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Reuters'ta yer alan habere göre boynunda, kollarında ve göğsünde derin yaralar bulunan sporcuya yapılan otopside bir ayının saldırısına uğradığı sonucuna varıldı.

İtalya'da 1 kişi öldüren ve 2 kişiyi yaralayan saldırgan ayının idamı istendi

BABA VE OĞULA DA SALDIRMIŞTI

Yerel makamlar, 2020 yılında aynı bölgede bir baba ve oğluna da saldırdığı ortaya çıkan ayıya ötenazi yapılmasını istedi, ancak karar mahkemeden döndü.

İtalya'da 1 kişi öldüren ve 2 kişiyi yaralayan saldırgan ayının idamı istendi
YORUMLAR (2)
  • Necati Kaya: Katil ayıya ötenazi uygulaniyorda,katil insanlara niye uygulanmiyor.( Nefsi mudahele hariç) Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır
  • Abdullah Bayraktar: MECLİSTE DAYISI YOK MU? VAH YAZIIIK Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Dünya İtalya'da 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan saldırgan ayı için idam cezası istendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İtalya'da 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan saldırgan ayı için idam cezası istendi - Son Dakika
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