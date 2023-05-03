İtalya'nın Trentino-Alto dağlık bölgesinde koşuya çıkan 26 yaşındaki Andrea Papi'den haber alınamaması üzerine ailesi polise haber verdi ve arama ekipleri genç adamın cesedini aynı gece buldu.
Reuters'ta yer alan habere göre boynunda, kollarında ve göğsünde derin yaralar bulunan sporcuya yapılan otopside bir ayının saldırısına uğradığı sonucuna varıldı.
Yerel makamlar, 2020 yılında aynı bölgede bir baba ve oğluna da saldırdığı ortaya çıkan ayıya ötenazi yapılmasını istedi, ancak karar mahkemeden döndü.
Son Dakika › Dünya › İtalya'da 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan saldırgan ayı için idam cezası istendi - Son Dakika