İtalya Dışişleri Bakanı'ndan Rusya'ya: 'Tahıl blokajı, milyonlarca insanı ölüme mahkum etmek demek' - Son Dakika
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İtalya Dışişleri Bakanı'ndan Rusya'ya: 'Tahıl blokajı, milyonlarca insanı ölüme mahkum etmek demek'

08.06.2022 18:43
İtalya Dışişleri Bakanı'ndan Rusya'ya: 'Tahıl blokajı, milyonlarca insanı ölüme mahkum etmek demek'

Gıda kriziyle ilgili bir uluslararası toplantı düzenleyen İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Rusya'nın Ukrayna'dan tahıl ithalatını bloke ederek "savaş alanından uzaktaki milyonlarca çocuk, kadın ve erkeği ölüme mahkum ettiğini" söyledi.

Gıda kriziyle ilgili bir uluslararası toplantı düzenleyen İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Rusya'nın Ukrayna'dan tahıl ithalatını bloke ederek "savaş alanından uzaktaki milyonlarca çocuk, kadın ve erkeği ölüme mahkum ettiğini" söyledi.

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile İtalya Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen "Gıda Krizi Akdeniz Bakanlar Diyaloğu" isimli toplantıya aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 20'den fazla ülke video-konferansla katıldı.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio burada yaptığı konuşmada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Ankara'yı ziyaretine değinerek "Umuyoruz ki, Rus ve Türk dışişleri bakanları arasındaki görüşme, Rusya'nın saldırısı nedeniyle Ukrayna limanlarında bloke olan gıda malzemelerinin önünün açılması konusunda ilerleme sağlar" dedi.

Di Maio, "Rusya'dan net ve somut sinyaller bekliyoruz. Tahıl ithalatını bloke etmek, savaş alanından uzaktaki milyonlarca çocuk, kadın ve erkeği rehin almak ve ölüme mahkum etmek demektir" diye konuştu.

İtalyan Bakan, Rusya'yı "gıdayı savaş silahı olarak kullanmakla" da suçladı.

FAO Genel Direktörü Qu Dongyu da, "Gıda güvensizliği ve yüksek fiyatlar, istikrarsızlığı tetikleyebilir" uyarısında bulundu.

Qu, Akdeniz havzasındaki 22 ülkenin farklı doğal kaynaklara ve tarım-üretim potansiyeline sahip olduğunu, birçoğunun tahıl ithalatına ihtiyaç duyduğunu ve Ukrayna'nın bu ülkeler için önemli bir kaynak olduğunu vurguladı.

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio da, 50'den fazla ülkenin tahıl ihtiyaçlarının yüzde 30'unu Ukrayna ve Rusya'dan ithalatla karşıladığını, bazı ülkelerde bu oranın yüzde 70-100 arasına ulaştığını belirtti.

'Kusursuz fırtınayla karşı karşıyayız'

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Gıda Programı (WFP), geçen Pazartesi günü "akut gıda güvensizliği" konusunda uyarı niteliğinde bir rapor yayımlamıştı.

Bu rapora göre "Rusya ve Ukrayna'dan arzın kesintiye uğraması nedeniyle küresel çapta yükselen gıda ve petrol fiyatları" nedeniyle 2022'de akut gıda güvensizliği yaşayan insan sayısının 47 milyon artabileceği öngörülüyor. Özellikle Sahra altı Afrika'da riskin büyük olduğu belirtiliyor.

Raporda, "iklim şokları, çatışmalar, pandemi ve büyük kamu borçlarının yol açtığı birçok gıda krizinin kapıda olduğu, gıda ve yakıt fiyatlarının yükselmesine yol açan Ukrayna'daki savaşın dalgalı etkilerinin durumu daha da kötüleştirdiği" belirtiliyor.

2020 Nobel Barış Ödülü'nü alan WFP'nin İcra Direktörü David Beasley de, "Kusursuz bir fırtınayla karşı karşıyayız, bu fırtına yalnızca en yoksullara zarar vermeyecek, şu ana kadar başlarını suyun üzerinde tutabilen milyonlarca aileyi de ezecek" uyarısı yaptı.

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Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya İtalya Dışişleri Bakanı'ndan Rusya'ya: 'Tahıl blokajı, milyonlarca insanı ölüme mahkum etmek demek' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İtalya Dışişleri Bakanı'ndan Rusya'ya: 'Tahıl blokajı, milyonlarca insanı ölüme mahkum etmek demek' - Son Dakika
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