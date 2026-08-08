Sanchez dediğini yaptı: İspanya’nın İtalya’ya misillemesi başladı - Son Dakika
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Sanchez dediğini yaptı: İspanya’nın İtalya’ya misillemesi başladı

Sanchez dediğini yaptı: İspanya’nın İtalya’ya misillemesi başladı
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Madrid ile Roma arasında tırmanan göçmen krizinde beklenen misilleme adımı geldi. İtalya’nın İspanya’dan gelen yolculara başlattığı sınır kontrollerini kaldırması için tanıdığı sürenin dolmasından sonra İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, sözünün arkasında durdu. Gece yarısı itibarıyla İtalya’dan gelen tüm uçuşlarda kimlik ve pasaport kontrolleri resmen başlatılırken, iki Avrupa ülkesi arasındaki bu restleşme Schengen Bölgesi'ndeki serbest dolaşım ilkelerini bir kez daha sarsıntıya uğrattı.

İspanya, Ceuta’daki göçmen hareketliliğini gerekçe göstererek kendisine sınır kontrolü uygulayan İtalya’ya karşı restini çeken Başbakan Pedro Sanchez’in talimatıyla harekete geçti. Madrid yönetiminin Roma’ya tanıdığı sürenin dolmasının ardından, gece yarısından itibaren İtalya’dan gelen uçuşlarda kimlik ve pasaport kontrolleri resmen devreye sokuldu. Sanchez’in bu adımıyla birlikte iki Akdeniz ülkesi arasındaki gerilim tırmanırken, Schengen Bölgesi’ndeki serbest dolaşım ilkeleri bir kez daha ağır darbe aldı.

Sanchez dediğini yaptı: İspanya’nın İtalya’ya misillemesi başladı
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez

KRİZ CEURA'DAKİ GÖÇMEN AKINIYLA PATLADI 

İki ülke arasındaki ipleri geren süreç, Temmuz ayının sonunda İspanya’nın Kuzey Afrika’daki toprağı Ceuta’ya Fas üzerinden yaklaşık 78 bin kişinin geçmesiyle başladı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni yönetimi, "ulusal güvenlik" kaygılarını öne sürerek 1 Ağustos’tan itibaren İspanya’dan deniz ve hava yoluyla gelen üçüncü ülke vatandaşlarına sınır kontrolü getirme kararı aldı. İspanya ise Ceuta’ya girenlerin büyük bölümünün halihazırda Fas’a geri gönderildiğini ve bölgenin Schengen kurallarından farklı bir statüye tabi olduğunu belirterek, göçmenlerin kıta Avrupası’na geçeceği yönündeki endişelerin yersiz olduğunu savundu.

MADRİD'İN UYARISINA ROMA'DAN "ULTİMATOM KABUL ETMEYİZ" YANITI 

Gerilimin tırmanması üzerine İspanya Hükümeti Roma’ya net bir çağrıda bulunarak kontrollerin 9 Ağustos’a kadar kaldırılmasını, aksi takdirde karşı tedbir alınacağını duyurdu. Ancak İtalya Başbakanı Meloni, Madrid’in bu uyarısına "İtalya ultimatom kabul etmez" diyerek rest çekti ve uygulamanın en az 15 Ağustos’a kadar uzatılacağını açıkladı. İtalya’nın geri adım atmaması üzerine Sanchez yönetimi sözünü tuttu ve verilen süre dolar dolmaz misilleme kararını yürürlüğe koydu.

Sanchez dediğini yaptı: İspanya’nın İtalya’ya misillemesi başladı
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni

UYGULAMA 7 EYLÜL'E KADAR SÜRECEK 

İspanyol basınında yer alan bilgilere göre, İtalya’dan gelen yolculara yönelik bu sıkı kontrollerin 7 Eylül’e kadar devam etmesi planlanıyor. Karşılıklı adımlarla tırmanan bu güç savaşı, Avrupa Birliği içinde göç yönetimi ve sınır güvenliği başlıklarındaki derin görüş ayrılıklarını bir kez daha su yüzüne çıkardı.

 

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Sanchez dediğini yaptı: İspanya’nın İtalya’ya misillemesi başladı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • mw9f5jdtdy mw9f5jdtdy:
    Bunları bir araya getirmek yine reise düşecek galiba. 5 2 Yanıtla
  • Sabri İnce Sabri İnce:
    AB bir savaş halinde birbirini satar durum onu gösteriyor. 4 0 Yanıtla
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