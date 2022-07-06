İtalya, son 70 yılın en kurak dönemini yaşıyor! OHAL ilan edildi, vatandaşların su kullanımı kısıtlandı - Son Dakika
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İtalya, son 70 yılın en kurak dönemini yaşıyor! OHAL ilan edildi, vatandaşların su kullanımı kısıtlandı

06.07.2022 11:47

İtalya'da ülkenin tarımsal üretiminin yaklaşık 3'te 1'ini oluşturan ve 70 yılın en kurak dönemini yaşayan Po Nehri'ni çevreleyen 5 bölgede OHAL ilan edildi. Kuzeydeki bazı şehirlerde ve kasabalarda ise vatandaşların su kullanımı kısıtlandı.

İtalya'da son 70 yılın en kurak dönemi yaşanıyor. Hükümet, ülkenin tarımsal üretiminin yaklaşık 3'te 1'ini oluşturan Po Nehri'ni çevreleyen Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardiya, Piedmont ve Veneto bölgelerinde kuraklık nedeniyle OHAL ilan etti.

İtalya'da 5 bölgede kuraklık nedeniyle OHAL ilan edildi

36,5 MİLYON EURO YARDIM AYRILDI

Hükümet, söz konu su bölgelere ayrıca 36,5 milyon euro yardıma onay verdi. Hükümet tarafından yapılan açıklamada, acil durum önlemlerinin Po Nehri ve Doğu Alpler'deki su havzalarını çevreleyen toprakları kapsayacağı belirtilerek, "Olağanüstü hal, mevcut durumu olağanüstü araç ve yetkilerle, etkilenen nüfusa yardımları yönetmeyi amaçlıyor" denildi.

İtalya'da 5 bölgede kuraklık nedeniyle OHAL ilan edildi

SU KULLANIMINA KISITLAMA GETİRİLDİ

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Başbakan Mario Draghi'nin hükümetin korona virüs krizi ile mücadele için kurduğu komisyona benzer bir mekanizmayı kuraklıkla mücadele için kurmayı düşündüğü ifade edildi. Veneto'daki Verona da dahil olmak üzere kuzeydeki bazı şehirlerde ve kasabalarda vatandaşların su kullanımına kısıtlama getirildi. Ulusal Araştırma Konseyi (CNR), bu yıl İtalya'nın son 30 yılda aldığı ortalama yağışın yalnızca yarısını aldığını aktardı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya İtalya, son 70 yılın en kurak dönemini yaşıyor! OHAL ilan edildi, vatandaşların su kullanımı kısıtlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İtalya, son 70 yılın en kurak dönemini yaşıyor! OHAL ilan edildi, vatandaşların su kullanımı kısıtlandı - Son Dakika
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