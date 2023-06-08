2014'te kaybolan 22 yaşındaki genç kadının cansız bedeni duvarın içinde bulundu

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Arnavutluk'ta doğan ve İtalyan vatandaşlığına sahip olan Sibora Gagani, 2011 yılında Romeo ile birlikte Costa del Sol'a taşındı. Ondan ayrıldıktan kısa bir süre sonra 7 Temmuz 2014'te ortadan kayboldu.

CESET PARÇALARINI ÇÖP TORBASINDA BULDU

Polis, 22 yaşındaki Sibora Gagani'yi aramayı bırakmıştı, ancak eski sevgilisi başka bir cinayet şüphesinden dolayı geçen ay tutuklandıktan birkaç gün sonra genç kızı arama çalışmaları yeniden başladı. Eski çiftin Torremolinos'taki dairesini arayan Ulusal Polis memurları, 6 Haziran'da Sibora'nın kalıntılarını bir duvarın arkasındaki boşlukta bir çöp torbasında buldu.

VÜCUDUNU ASİTLE ERİTMİŞ

Cinayetten dolayı tutuklanmasının ardından 45 yaşındaki zanlı, Sibora'yı öldürdüğünü itiraf etti .Şüpheli Marco Gaio Romeo genç kadının vücudunu eritmek için asit kullandığını itiraf etti. Ceset, Sibora'nın kimliğinin DNA testi ile doğrulanması için Malaga'daki Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.