2014'te kaybolan 22 yaşındaki genç kadının cansız bedeni duvarın içinde bulundu - Son Dakika
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2014'te kaybolan 22 yaşındaki genç kadının cansız bedeni duvarın içinde bulundu

08.06.2023 10:10

Arnavutluk'ta doğan ve İtalyan vatandaşlığına sahip olan Sibora Gagani, eski sevgilisi Marco Gaio Romeo tarafından öldürüldü. Polis, Romeo başka bir cinayet şüphesiyle tutuklandıktan sonra genç kızın kalıntılarını buldu. Şüpheli, Sibora'yı öldürdüğünü itiraf etti ve vücudunu eritmek için asit kullandığını söyledi. Ceset, kimliğinin DNA testi ile doğrulanması için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Arnavutluk'ta doğan ve İtalyan vatandaşlığına sahip olan Sibora Gagani, 2011 yılında Romeo ile birlikte Costa del Sol'a taşındı. Ondan ayrıldıktan kısa bir süre sonra 7 Temmuz 2014'te ortadan kayboldu.

CESET PARÇALARINI ÇÖP TORBASINDA BULDU

Polis, 22 yaşındaki Sibora Gagani'yi aramayı bırakmıştı, ancak eski sevgilisi başka bir cinayet şüphesinden dolayı geçen ay tutuklandıktan birkaç gün sonra genç kızı arama çalışmaları yeniden başladı. Eski çiftin Torremolinos'taki dairesini arayan Ulusal Polis memurları, 6 Haziran'da Sibora'nın kalıntılarını bir duvarın arkasındaki boşlukta bir çöp torbasında buldu.

2014'te kaybolan 22 yaşındaki genç kadının cesedi duvarın içinde bulundu

VÜCUDUNU ASİTLE ERİTMİŞ

Cinayetten dolayı tutuklanmasının ardından 45 yaşındaki zanlı, Sibora'yı öldürdüğünü itiraf etti .Şüpheli Marco Gaio Romeo genç kadının vücudunu eritmek için asit kullandığını itiraf etti. Ceset, Sibora'nın kimliğinin DNA testi ile doğrulanması için Malaga'daki Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

2014'te kaybolan 22 yaşındaki genç kadının cesedi duvarın içinde bulundu
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İtalya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 2014'te kaybolan 22 yaşındaki genç kadının cansız bedeni duvarın içinde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2014'te kaybolan 22 yaşındaki genç kadının cansız bedeni duvarın içinde bulundu - Son Dakika
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