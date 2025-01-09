İtfaiye ekibi Los Angeles'ta alevlere kadın çantasıyla müdahale etti - Son Dakika
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Dünya

İtfaiye ekibi Los Angeles'ta alevlere kadın çantasıyla müdahale etti

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ABD'nin California eyaletinde çıkan yangınlar giderek büyürken, söndürme çalışmalara 'kadın çantasıyla' müdahale eden itfaiye ekipleri görüntülendi.

09.01.2025 23:18
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Los Angeles tarihinin en yıkıcı felaketiyle karşı karşıya. Şimdiye kadar en az 5 kişinin hayatını kaybettiği yangınlar birçok alanda sıçrayarak büyüyor. Bir türlü kontrol altına alınamayan yangında zararın 60 milyar doları geçtiği belirtiliyor.

İtfaiye ekibi Los Angeles'ta alevlere poşetle müdahale etti

SADECE 6 UÇAK VE 12 HELİKOPTERLE MÜDAHALE

Los Angeles İtfaiye Departmanı, yaptığı açıklamada, eyalet dışından gelenler ve federal yardımlar dahil toplam 12 helikopter ve 6 uçakla yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Yangına müdahale eden hava araçlarından birinin, Kanada'dan gelen sivil bir uçak olduğu kaydedildi. ABD basını, Los Angeles'taki yangının kent tarihindeki en yıkıcı yangın olduğunu belirtiyor.

MARKET POŞETİ VE KADIN ÇANTASIYLA MÜDAHALE ETTİLER

Yangına müdahalede etkisiz ve çaresiz kalan itfaiye ekipleri, su sıkıntısı da yaşamaya başladı. Bu nedenle basınçlı hortumu kullanmak istemeyen itfaiye ekiplerinin, bazı alevleri market poşetiyle ve kadın çantasıyla söndürmeye çalıştığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyaya düştü.

İtfaiye ekibi Los Angeles'ta alevlere poşetle müdahale etti

PACIFIC PALİSADES'DE TANKLARDAKİ SU TÜKENDİ

Los Angeles Times gazetesinin haberine göre, Los Angeles'ta yayılan yangınlarla mücadele sürerken, itfaiye yetkilileri su kaynaklarının azaldığını telsizlerle duyurmaya başladı. LADWP CEO'su Quinones, basına yaptığı açıklamada, yangından en çok etkilenen lüks Pacific Palisades bölgesindeki depolama tanklarındaki suyun tükendiğini ve yüksek kesimlerde hidrantlardaki su akışının azaldığını belirtti. Quinones, "Palisades'deki sistemde büyük talep oldu. Sistemin sınırlarını aşırı zorladık. 15 saat boyunca normalin dört katı talep oldu ve bu su basıncını düşürdü." diye konuştu. Yüksek kesimlerde yerel su sistemiyle yangınla mücadelenin zor, alçakta kalan bölgelerde su basıncının güçlü olduğunu belirten Quinones, suyun hızla tüketildiğini, tankların bu hızda doldurulamadığını ifade etti.

İtfaiye ekibi Los Angeles'ta alevlere poşetle müdahale etti

3 BİN HEKTARLIK ALAN YANDI

Los Angeles Belediye Meclisi Üyesi Traci Park da yaptığı açıklamada "Los Angeles kentinin, kamu altyapısına ve güvenlik ortaklarımıza kronik olarak az yatırım yaptığı bariz ve son 24 saattir görülüyor. Bu durumdan son derece endişeliyim." ifadelerini kullandı. Pacific Palisades bölgesindeki yaklaşık 3 bin hektarlık alanın yandığı belirtilmişti.

İtfaiye ekibi Los Angeles\'ta alevlere kadın çantasıyla müdahale etti

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Son Dakika Dünya İtfaiye ekibi Los Angeles'ta alevlere kadın çantasıyla müdahale etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ferhat Karsulu:
    bence tayip istifa :) 9 13 Yanıtla
  • poyraz can:
    yansın dönsün abd 19 0 Yanıtla
  • Mirza İnan:
    Devammmm 17 0 Yanıtla
  • Belki Hayat:
    Joe Biden derhal istifa etmeli. 7 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ne Saçmalık Su Vanası Yok 5 0 Yanıtla
  • Hakan Bagis:
    $128 Billion $60 Billion 4 0 Yanıtla
  • Ali Topatan:
    rabbim daha beter etsin 2 0 Yanıtla
  • Sukru Parlak:
    bunlar daha isinma hareketleri haksız yere öldürdügünüz onca Müslümanin ahı tutmazmi sandiniz 2 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    çaresizlik 0 0 Yanıtla
  • fuat yesir:
    İsrail'e desteğe devam ederse daha çokkkk şeyler görürüz umarim 0 0 Yanıtla
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