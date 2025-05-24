İzmir\'de 3.7 büyüklüğünde deprem

AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre Ege Denizi'nde İzmir Körfezi açıklarında açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 13.52'de yaşanan deprem, yerin 9.93 kilometre altında gerçekleşti. Vatandaşlarda korku ve paniğe olan deprem sonrası herhangi bir hasar ihbarı yapılmadı.

KANDİLLİ "3.5" DEDİ

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı. Kandilli sarsıntının derinliğini 15.8 olarak ölçtü.