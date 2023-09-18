İzmir'deki Orman Yangınında Helikopter Kazası: 3 Mürettebat İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Yeniden Başlatıldı - Son Dakika

İzmir'deki Orman Yangınında Helikopter Kazası: 3 Mürettebat İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Yeniden Başlatıldı

Son Güncelleme: 18.09.2023 09:52

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınında müdahalede bulunan yangın söndürme helikopteri, Tahtalı Barajı'na düştü. Kazada 1 mürettebat yüzerek karaya çıktı, ancak 3 mürettebat için arama kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı. Yangın, havadan ve karadan yapılan çalışmalar sonucu 20 saatte söndürüldü.

İZMİR'in Menderes ilçesinde önceki gün çıkan orman yangınında alevlere müdahalede kullandığı suyu aldığı Tahtalı Barajı'na düşen yangın söndürme helikopterindeki 1 mürettebatın yüzerek karaya çıktığı kazada 3 mürettebat için arama kurtarma çalışmaları sabahın erken saatlerinde yeniden başlatıldı.

Menderes'in Keler Mahallesi yakınlarındaki ormanda, önceki gün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 8 uçak, 18 helikopter, 46 arazöz, 13 su ikmal aracı, 7 dozer ve 7 ilk müdahale yer ekibi sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları aralıksız devam ederken, havanın kararmasının ardından gece görüşlü yangın söndürme helikopterleri de müdahaleye başladı. Saat 23.53'te içerisinde 3 Kırgızistan uyruklu, 1 Türk mürettebat Mehmet Akif Tutuk'un olduğu gece görüşlü yangın söndürme helikopteri, henüz bilinmeyen bir nedenle müdahalede kullandığı suyu aldığı Tahtalı Barajı'na düştü. Bölgeye polis, jandarma, itfaiye, sahil güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Düşen helikopter enkazı ve mürettebat için olayın ardından arama-kurtarma çalışması başlatıldı. 4 mürettebattan Kırgızistan uyruklu 1 kişi kendi imkanlarıyla yüzerek karaya çıkarken, tedavisi için hastaneye kaldırıldı, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da dün bölgede incelemelerde bulundu.

ÇALIŞMALAR TEKRAR BAŞLADI

Dün barajda yapılan çalışmalar sonucu ekipler, helikopterin yaklaşık 12 metre derinlikte balçığa saplandığını tespit etti. Kurtarma balonları, barajda su altına indirildi ve helikoptere bağlandı ancak ilk gün sonuç alınamadı. Hava koşulları, suyun dibindeki akıntı ve görüş mesafesinin düşmesi üzerine çalışmalara ara verildi. Havanın aydınlanmasıyla birlikte ekipler bölgeye gelerek arama kurtarma çalışmalarına yeniden başladı. Kurtarma çalışmaları için Jandarma Arama Kurtarma biriminden 10 kişilik ekibin de bölgeye geldiği öğrenildi.

Öte yandan Menderes'teki orman yangını 9 uçak, 20 helikopter ile havadan 54 arazöz, 20 su ikmal aracı, 10 dozer, 10 ilk müdahale yer ekibi, 500 personelle karadan yapılan çalışmalar sonucu 20 saatte söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İzmir'deki Orman Yangınında Helikopter Kazası: 3 Mürettebat İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Yeniden Başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'deki Orman Yangınında Helikopter Kazası: 3 Mürettebat İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Yeniden Başlatıldı - Son Dakika
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