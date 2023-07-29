Japon Adam, Ultra-Gerçekçi Köpek Kostümüyle Arkadaşlarından Saklanıyor - Son Dakika
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Japon Adam, Ultra-Gerçekçi Köpek Kostümüyle Arkadaşlarından Saklanıyor

29.07.2023 19:38

Bir Japon adam, ultra-gerçekçi bir kostümle bir köpeğe dönüştüğünü ve bu köpek alter egosunu arkadaşlarından sakladığını söyledi. Toco, hayat boyu süren hayvan olma hedefini gerçekleştirmek için özel yapım bir tüylü collie kostümüne iki milyon Yen harcadı. Ancak kostümü sadece özel durumlar için giyiyor ve arkadaşları ve meslektaşlarından tuhaf bulunduğu için sırrını saklıyor. Toco, kimliğini ve insan yüzünü dünyadan sakladığını, çünkü tanıdığı insanlar tarafından yargılanmak istemediğini söyledi. Köpek sevgisiyle bilinen Toco, YouTube'da collie kostümüyle giyinmiş haldeki videolarını paylaşarak büyük bir takipçi kitlesi elde etti.

Japonya'da kendisini Toco-san olarak tanıtan bir adam, ultra-gerçekçi bir kostüm hazırlayarak köpeğe dönüşme hayalini gerçeğe dönüştürdü. Bunun için 15 bin dolar (403 bin TL) harcayan adamın sokakta ilk kez gezdirildiği görüntüler de ortaya çıktı.

YAKINLARINDAN SIR GİBİ SAKLIYOR

Arkadaşları ve meslektaşlarından "köpek olmak istediğim için beni tuhaf buluyorlar" diyerek sırrını saklayan Toco, "Küçük bir çocukken bile bir hayvan olmak istedim" diye konuştu.

"KÖPEK OLMAK İSTEMEMİ TUHAF BULUYORLAR"

Toco, köpeksever kimliğini ve insan yüzünü dünyadan sakladığını, çünkü tanıdığı insanlar tarafından yargılanmak istemediğini ifade etti. Hobilerinin özellikle çalıştığı insanlar tarafından bilinmesini istemediğini ifade eden Toco, "Köpek olmak istediğim için tuhaf buluyorlar. Gerçek yüzümü gösteremememin aynı sebebi" dedi.

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Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Japon Adam, Ultra-Gerçekçi Köpek Kostümüyle Arkadaşlarından Saklanıyor - Son Dakika


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