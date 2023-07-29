Japon Adam, Ultra-Gerçekçi Köpek Kostümüyle Arkadaşlarından Saklanıyor

Japonya'da kendisini Toco-san olarak tanıtan bir adam, ultra-gerçekçi bir kostüm hazırlayarak köpeğe dönüşme hayalini gerçeğe dönüştürdü. Bunun için 15 bin dolar (403 bin TL) harcayan adamın sokakta ilk kez gezdirildiği görüntüler de ortaya çıktı.

YAKINLARINDAN SIR GİBİ SAKLIYOR

Arkadaşları ve meslektaşlarından "köpek olmak istediğim için beni tuhaf buluyorlar" diyerek sırrını saklayan Toco, "Küçük bir çocukken bile bir hayvan olmak istedim" diye konuştu.

"KÖPEK OLMAK İSTEMEMİ TUHAF BULUYORLAR"

Toco, köpeksever kimliğini ve insan yüzünü dünyadan sakladığını, çünkü tanıdığı insanlar tarafından yargılanmak istemediğini ifade etti. Hobilerinin özellikle çalıştığı insanlar tarafından bilinmesini istemediğini ifade eden Toco, "Köpek olmak istediğim için tuhaf buluyorlar. Gerçek yüzümü gösteremememin aynı sebebi" dedi.