Üye Girişi
Japon balıkları araba kullanmayı öğrendi - Son Dakika

Japon balıkları araba kullanmayı öğrendi

05.01.2022 15:20

İsrailli bilim insanları, akvaryum balıklarının kuru arazide gezebilmesi için bir yöntem buldu. Araştırma ekibi Japon balıklarına tekerlekli bir gövde üzerine oturttukları bir akvaryumdan oluşan, özel olarak tasarlanmış bir aracı kullanmayı öğretti.

"BALIKLA ÇALIŞAN ARAÇ" ADI VERİLDİ

"Balıkla Çalışan Araç" adı verilen bu cihaz, akvaryumun içindeki balıklarla aynı yönde hareket edecek şekilde tasarlandı ve kameralarla donatıldı.

Ben-Gurion Üniversitesi'nde görev alan araştırma ekibi, araca lazer darbeleri aracılığıyla bir nesnenin uzaklığını algılamaya yarayan LIDAR sistemini kurdu.

Böylece ekip, balıkların hareketlerini uzaktan gözlemleyebildi ve aracın bu doğrultuda ilerlemesini sağladı. Aracın balıklarla aynı yönde hareket etmesi için motorların uzaktan ateşlenmesi vb. süreçler bu sistem sayesinde mümkün kılındı.

Japon balıkları araba kullanmayı öğrendi

"AKVARYUM DIŞINA YEM KONULDU"

Bunun ardından sıra, akvaryumun içine konacak Japon balıklarının aracı yönlendirecek şekilde eğitilmesine geldi. Önce küçük bir odada, sonra da açık alanda yapılan deneylerde 6 balık, akvaryumun dışındaki bir yiyecek ödülüne doğru yollarını bulmayı öğrendi.

Eğitimin sonunda balıklar, akvaryumun içinden de görülebilen, yem şeklindeki küçük bir ödüle ulaşmak üzere hareket etmeyi ve aracı hedeflenen bölgeye doğru sürmeyi başardı.

Deneylerin başında balıkların hedeflerini bulması 30 dakika kadar sürüyordu. Zira ödüle giden yol, ufak tuzaklarla ve çıkmaz sokaklarla bezenmişti.

Ancak sürecin sonunda balıkların ödüle ulaşmak için bir dakikadan az zamana ihtiyacı vardı.

"SUYUN DIŞINDA DA MÜKEMMEL BİR YÖN DUYGUSUNA SAHİPLER"

Hakemli bilimsel dergi Behavioral Brain Research'te yayımlanan çalışmada balıkların yabancı bir ortamda hedefe doğru ilerleme yeteneğinin test edilmesi amaçlandı.

Bulgular Japon balıklarının, içinde bulundukları su kütlesinin dışında bile mükemmel bir yön duygusuna sahip olduğunu gösterdi.

Araştırma makalesinde konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

"Bu sonuçlar, bir balığın navigasyon becerilerini tamamen farklı bir karasal ortama aktarabildiğini gösterdi."

YORUMLAR
500

Japon Balıkçısı, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Japon balıkları araba kullanmayı öğrendi - Son Dakika Dünya


Mustafa Sarıgül, Kazakistan ile ilgili konuştu: Arkasında İsrail, İngiltere ve ABD var Mustafa Sarıgül, Kazakistan ile ilgili konuştu: Arkasında İsrail, İngiltere ve ABD var         
22:40
Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı! Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı!         
22:29
FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak         
17:12
Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor         
15:56
Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi         
15:33
Seyahat süresi 40 dakikaya inecek! Konya-Karaman YHT hattı, Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor Seyahat süresi 40 dakikaya inecek! Konya-Karaman YHT hattı, Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor         
15:11
Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı         
14:36
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi         
13:20
Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi         
12:13
Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı         
11:20
MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi         
11:19
Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti         
10:44
Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş         
10:38
Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı         
10:01
Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu         
09:55
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş         
08:44
Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı         
07:59

Son Dakika Haberleri
22:28 Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı!
22:18 Kaleci Ertaç'ın vurduğu top Fırat Aydınus'un kafasına isabet etti
21:59 Hasta yakını doktora mermerle saldırı, Bakan Koca: İnsanlık dışı
21:54 Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti
21:31 Otomobil ile pikap kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
21:23 Nişantaşı'nda pencereye çıkıp "Beni öldürecekler" diye bağırdı
21:10 Rıdvan Dilmen'den Trabzon maçındaki tartışılan pozisyona olay yorum
20:48 Suriyelilerin silah ve sopalarla yürüdüğü görüntüler tepki çekti!
20:35 Herkes Trabzonspor maçındaki bu pozisyonu konuşuyor!
20:28 Son Dakika: Benzin ve motorine zam
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 22:47:18. #1.11#
SON DAKİKA: Japon balıkları araba kullanmayı öğrendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement