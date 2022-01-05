Japon balıkları araba kullanmayı öğrendi

"BALIKLA ÇALIŞAN ARAÇ" ADI VERİLDİ

"Balıkla Çalışan Araç" adı verilen bu cihaz, akvaryumun içindeki balıklarla aynı yönde hareket edecek şekilde tasarlandı ve kameralarla donatıldı.

Ben-Gurion Üniversitesi'nde görev alan araştırma ekibi, araca lazer darbeleri aracılığıyla bir nesnenin uzaklığını algılamaya yarayan LIDAR sistemini kurdu.

Böylece ekip, balıkların hareketlerini uzaktan gözlemleyebildi ve aracın bu doğrultuda ilerlemesini sağladı. Aracın balıklarla aynı yönde hareket etmesi için motorların uzaktan ateşlenmesi vb. süreçler bu sistem sayesinde mümkün kılındı.

"AKVARYUM DIŞINA YEM KONULDU"

Bunun ardından sıra, akvaryumun içine konacak Japon balıklarının aracı yönlendirecek şekilde eğitilmesine geldi. Önce küçük bir odada, sonra da açık alanda yapılan deneylerde 6 balık, akvaryumun dışındaki bir yiyecek ödülüne doğru yollarını bulmayı öğrendi.

Eğitimin sonunda balıklar, akvaryumun içinden de görülebilen, yem şeklindeki küçük bir ödüle ulaşmak üzere hareket etmeyi ve aracı hedeflenen bölgeye doğru sürmeyi başardı.

Deneylerin başında balıkların hedeflerini bulması 30 dakika kadar sürüyordu. Zira ödüle giden yol, ufak tuzaklarla ve çıkmaz sokaklarla bezenmişti.

Ancak sürecin sonunda balıkların ödüle ulaşmak için bir dakikadan az zamana ihtiyacı vardı.

"SUYUN DIŞINDA DA MÜKEMMEL BİR YÖN DUYGUSUNA SAHİPLER"

Hakemli bilimsel dergi Behavioral Brain Research'te yayımlanan çalışmada balıkların yabancı bir ortamda hedefe doğru ilerleme yeteneğinin test edilmesi amaçlandı.

Bulgular Japon balıklarının, içinde bulundukları su kütlesinin dışında bile mükemmel bir yön duygusuna sahip olduğunu gösterdi.

Araştırma makalesinde konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

"Bu sonuçlar, bir balığın navigasyon becerilerini tamamen farklı bir karasal ortama aktarabildiğini gösterdi."