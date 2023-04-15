Japon Başbakanı Kişida'nın programında korkutan patlama! Apar topar götürüldü - Son Dakika
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Japon Başbakanı Kişida'nın programında korkutan patlama! Apar topar götürüldü

15.04.2023 10:42

Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun ülkenin güneydoğusundaki Wakayama eyaleti ziyaretinde patlama sesi duyuldu. O anlar büyük paniğe neden olurken, Kişida olay yerinden yara almadan götürüldü. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, yerel meclis ara seçim kampanyası için gittiği Wakayama'da, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) adayının faaliyetine katıldı.

PATLAMA SESİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Kişida, LDP adayıyla, yerel saatle 11.30 sularında bölgede bulunan Saikazaki Balıkçı Limanı yakınlarında bir araya gelerek, kampanya sürecini görüştü. Japon Başbakan'ın, konuşma yapması öncesinde, bulunduğu noktada patlama sesi duyuldu.

Japonya Başbakanı Kişida'nın, Wakayama ziyaretinde patlama sesi duyuldu

HEMEN TAHLİYE EDİLDİ

Kişida'nın olay yerinden yara almadan tahliye edildiği bildirildi. Yerel medya, patlama sesinin, Kişida'nın bulunduğu noktaya fırlatılan boru benzeri ve duman çıkaran bir çeşit sis bombası olabileceği tahmininde bulundu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Japonya Başbakanı Kişida'nın, Wakayama ziyaretinde patlama sesi duyuldu
Kaynak: AA
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Son Dakika Dünya Japon Başbakanı Kişida'nın programında korkutan patlama! Apar topar götürüldü - Son Dakika


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