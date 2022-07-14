Japonya Başbakanı Kişida, eski Başbakan Abe'nin ölümünde polisi hedef tahtasına oturttu! "Güvenlik önlemleri yetersizdi" - Son Dakika
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Japonya Başbakanı Kişida, eski Başbakan Abe'nin ölümünde polisi hedef tahtasına oturttu! "Güvenlik önlemleri yetersizdi"

14.07.2022 18:39

Japonya eski başbakanı Abe Şinzo, seçim kampanyasına destek için konuşma yaptığı sırada suikastle kurban gitmişti. Konuyla ilgili konuşan Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Şinzo'nun öldürülmesinde güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu söyleyerek polisleri hedef gösterdi.

Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo, 8 Temmuz'da ülkenin Nara kentinde Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında göğsünden vuruldu. Saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abe hayatını kaybetti.

Japonya Başbakanı Kişida, eski Başbakan Abe'nin ölümünden polisi sorumlu tuttu

SİLAH EV YAPIMI ÇIKTI

Saldırgan Tetsuya Yamagami ifadesinde, annesinin iflasından sorumlu tuttuğu bir dini grup olan Soka Gakkoi'yi Japonya'ya ilk olarak Abe'nin eski başbakan olan dedesi Nobusuke Kishi'nin getirdiğine inandığını söyledi. Yamagami'nin suikast sırasında kullandığı ev yapımı silahı da internette video izleyerek yaptığı ortaya çıktı.

Japonya Başbakanı Kişida, eski Başbakan Abe'nin ölümünden polisi sorumlu tuttu
Eski Başbakan Abe Şinzo

BAŞBAKAN, POLİSİ SORUMLU TUTTU

Dünya gündemini sarsan suikast ile ilgili değerlendirmede bulunan Japonya Başbakanı Kişida Fumio, olaydan polisi sorumlu tuttu. Kişida, güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu bildirdi.

Japonya Başbakanı Kişida, eski Başbakan Abe'nin ölümünden polisi sorumlu tuttu

JAPONYA, EN DÜŞÜK SİLAHLI SUÇ ORANINA SAHİP ÜLKE

2014'te silahlı saldırılarda sadece 6 kişinin hayatını kaybettiği Japonya, dünyada en düşük silah bağlantılı suç oranına sahip ülkelerin başında geliyor. Japonya'da silah alabilmek için yazılı sınavların yanı sıra atış testlerinden de yüksek başarıyla geçilmesi gerekiyor.

Japonya Başbakanı Kişida, eski Başbakan Abe'nin ölümünden polisi sorumlu tuttu
Japonya Başbakanı Kişida Fumio

TABANCA YASAK

Ruhsatlı silah alımının zorlaştırıldığı ülkede, sağlık raporu ve uyuşturucu testlerine ilaveten herhangi bir suç ya da aşırılık eğilimi ihtimaline karşın da detaylı sabıka kaydı isteniyor. Ülkede tabancalar doğrudan yasaklanırken, sadece av tüfeği ve havalı tüfeklere izin veriliyor.

POLİS YILDA 1 KEZ SİLAHLARI DENETLİYOR

Ayrıca silah ve mühimmatın nerede saklandığının polise bildirilmesi zorunlu tutulurken, polis, yılda bir kez silahları denetliyor. Silah ruhsat süresinin 3 yıl ile kısıtlandığı ülkede süre bitiminde aynı prosedürlerin yeniden tamamlanması isteniyor.

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Şinzo Abe'den sonra Japonya nasıl bir yol izleyecek? Şinzo Abe'den sonra Japonya nasıl bir yol izleyecek?
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Japonya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Japonya Başbakanı Kişida, eski Başbakan Abe'nin ölümünde polisi hedef tahtasına oturttu! 'Güvenlik önlemleri yetersizdi' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya Başbakanı Kişida, eski Başbakan Abe'nin ölümünde polisi hedef tahtasına oturttu! "Güvenlik önlemleri yetersizdi" - Son Dakika
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