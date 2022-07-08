Japonya Başbakanı Shinzo Abe, konuşma yaptığı sırada saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Japonya Başbakanı Shinzo Abe, konuşma yaptığı sırada saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti

08.07.2022 12:21

Bu sabah Japonya'nın Nara şehrinde konuşma yaptığı esnada silahlı saldırıya uğrayan eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe, dün Nara kentinde Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için açık havada yapılan etkinlikte yaptığı konuşma sırasında göğsünden vuruldu. Kanlar içinde kalan eski Başbakan acil hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

İlk açıklamada Abe'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Japon medyasından servis edilen son dakika haberlerinde 67 yaşındaki Abe'nin yaşamını yitirdiği dünya kamuoyuna duyuruldu.

Son Dakika! Konuşma yaptığı sırada silahlı saldırıya uğrayan eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe, hayatını kaybetti

SALDIRGAN YAKALANDI

Öte yandan Shinzo'yu vuran 40 yaşlarındaki saldırgan pompalı tüfekle yakalandı. Saldırganın yakalanma anlarına ilişkin görüntüler servis edildi.

Son Dakika! Konuşma yaptığı sırada silahlı saldırıya uğrayan eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe, hayatını kaybetti

2 YIL ÖNCE GÖREVİNİ BIRAKMIŞTI

Japonya'nın 2012-2020 döneminde başbakanlık görevini yürüten Abe ülkenin en uzun süre iktidarda kalan başbakanı olmuştu. Abe görevi, iki yıl önce sağlık gerekçeleriyle bırakmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SALDIRIYI KINIYORUM

Japonya'da yaşanan sansasyonel suikastla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Erdoğan yaşanan saldırıyı kınadığını vurgulayarak "Japonya Eski Başbakanı, değerli dostum Şinzo Abe'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Bu menfur saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum. Dostum Abe'nin ailesine, sevenlerine, tüm Japonya halkına ve hükûmetine başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.

Son Dakika! Konuşma yaptığı sırada silahlı saldırıya uğrayan eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe, hayatını kaybetti

HÜKÜMETTEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan dünya gündemine oturan olayla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'te sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı. Mesajında başsağlığı dileklerinde bulunan Çelik "Kardeş ülke Japonya'nın Türkiye dostu eski Başbakanı Abe Shinzo'nun silahlı saldırıda öldürüldüğü haberini üzülerek öğrendik. Abe'ye yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Japon halkı ve hükümetinin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı

Son Dakika! Konuşma yaptığı sırada silahlı saldırıya uğrayan eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe, hayatını kaybetti

SHINZO ABE KİMDİR?

Japonya'nın II. Dünya Savaşı sonrasında göreve gelen en genç başbakanı ve savaştan sonra doğmuş ilk Japon başbakanı Abe, parlamenter Kan Abe'nın torunu ve eski dışişleri bakanı Shintaro Abe'nin oğlu. Nagata'da doğan Abe, Seikei Üniversitesi'nde siyasal bilgiler okuyup 1977 yılında mezun oldu. Daha sonra ABD'ye Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde siyasal bilgiler okumak üzere taşındı. Nisan 1979'da Abe, Kobe Steel'da çalışmaya başladı. 1982'de şirketten ayrılarak çeşitli yerlerde çalıştı.

9 Eylül 2007'de, Afganistan'da görev yapan Japon Deniz Kuvvetleri personelini geri çekme planını askıya aldı. 12 Eylül 2007 tarihinde sağlık sorunlarını ileri sürerek istifa etti. Shinzo Abe , 478 oyun 328'ini alarak ikinci kez başbakan oldu. Tekrar Başbakan seçilen Abe, bu göreve ikinci kez gelerek son 6,5 yılda seçilen 7. başbakan oldu. 26 Aralık 2012'de göreve başladı. 28 Ağustos 2020'de Abe, ülseratif kolit rahatsızlığının yeniden tekrarlamasını gerekçe göstererek Başbakanlıktan ve Liberal Demokrat Partisinin Genel Başkanlığından istifa edeceğini duyurdu ve 16 Eylül 2020'de görevi devretti.

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Son Dakika Dünya Japonya Başbakanı Shinzo Abe, konuşma yaptığı sırada saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya Başbakanı Shinzo Abe, konuşma yaptığı sırada saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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