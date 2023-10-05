Japonya'da 6.6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Japonya'da 6.6 büyüklüğünde deprem

Japonya\'da 6.6 büyüklüğünde deprem
Son Güncelleme: 05.10.2023 05:56

Japonya'nın doğusundaki Torişima adası açıklarında yerel saatle 11.00'de 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından bölgede tsunami uyarısı yapıldı.

Japonya'nın doğusundaki Torişima adası açıklarında, yerel saatle 11.00'da, 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Torişima adasının konuşlandığı İzu takımadaları için 1 metre yüksekliğinde tsunami uyarısı yayımladı.

SAAT 11.00'DE MEYDANA GELDİ

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Pasifik Okyanusu'ndaki Torişima adası açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem oldu. Yerel saatle 11.00'da ve yerin 10 kilometre derinliğinde olan sarsıntının ardından bölgede tsunami uyarısı yapıldı.

TOKYO'YA BAĞLI

Yerel saatle 11.10'da verilen uyarıya göre tsunami dalgalarının saat 11.30'da İzu takımadalarına, 11.50 civarında da Haçijooci adalarına ulaşması bekleniyor. Takım adalar, idari olarak Tokyo'ya bağlı bulunuyor ve başkentin güneyinde yer alıyor.

Kaynak: AA

Pasifik Okyanusu, Japonya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Japonya'da 6.6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya'da 6.6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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