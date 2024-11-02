Jennifer Lopez Trump'a sert çıktı: ''Bu topraklar hepimizin'' - Son Dakika
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Dünya

Jennifer Lopez Trump'a sert çıktı: ''Bu topraklar hepimizin''

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Ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, Trump kampanyasındaki ırkçı söylemlere tepki göstererek Demokrat Parti'nin başkan adayı Kamala Harris'e destek verdi. Porto Riko kökenli Lopez, Trump'ın Latin topluluğuna yönelik hakaretlerine karşı çıktı ve 'İyi insanların kazanmasını istiyorum' dedi. Diğer Porto Rikolu ünlüler de Trump'a tepki gösterdi. Bu gelişmeler, Harris'in Trump'ın 'kadınlar istese de istemese de onları koruyacağız' açıklamasını eleştirdiği dönemde yaşandı.

02.11.2024 13:56  Güncelleme: 14:05
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Ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, Trump kampanyasındaki ırkçı söylemlere karşı sesini yükseltti. Demokrat Parti'nin başkan adayı Kamala Harris'e destek veren Lopez, diğer ünlü isimler Bruce Springsteen ve Beyonce gibi Harris'in yanında yer aldı.

Harris, seçim kampanyasının son haftasında üç önemli eyalette ( Kuzey Carolina, Pensilvanya ve Wisconsin) miting düzenledi. Madison Square Garden'daki mitingde Harris'e eşlik eden Lopez, Trump kampanyasının son dönemde yaptığı ırkçı açıklamalara tepki gösterdi.

Tartışma, komedyen Tony Hinchcliffe'in Porto Riko'yu "yüzen çöp adası" olarak nitelendirmesiyle başladı. Bu olayın ardından Başkan Biden'ın Trump destekçilerine "çöp" dediği iddia edildi. Biden bu iddiaları reddederken, Trump konuyu mizaha vurup çöp toplayıcısı kıyafetiyle çöp kamyonunda gösteri yaptı.

Porto Riko kökenli Lopez, Las Vegas'taki mitingde Latin Amerikalı bir kadın olarak yaşadıklarını anlatırken şunları söyledi: "Trump, bize karşı gerçek düşüncelerini gösterdi. Bu sözler sadece Porto Rikolulara değil, tüm Latin topluluğuna hakaretti. Ben Porto Rikoluyum ve burada doğdum, biz de Amerikalıyız. Bir anne ve sanatçı olarak sesimi yükseltiyorum. İyi insanların kazanmasını istiyorum."

Lopez sözlerine şöyle devam etti: "Duygularımızı göstermeliyiz. Üzülmeli, korkmalı ve öfkelenmeliyiz. Çünkü bizim acımız, varlığımız ve oyumuz önemli. Kadınlar bu seçimde fark yaratacak güce sahip."

Diğer Porto Rikolu ünlüler de Trump'a tepki gösterdi. Latin müziğinin yıldızı Bad Bunny, Harris'in Porto Riko politikalarını desteklerken, Ricky Martin sosyal medyada "İşte bize bakış açıları" diyerek tepkisini dile getirdi. Daha önce Trump'ı destekleyen reggaeton şarkıcısı Nicky Jam da "Porto Riko'ya saygı gösterilmeli" diyerek desteğini geri çekti.

Bu gelişmeler, Harris'in Trump'ın "kadınlar istese de istemese de onları koruyacağız" açıklamasını eleştirdiği dönemde yaşandı. Harris, Trump'ın bu sözlerinin "kadınların kendi bedenleri ve yaşamları üzerindeki haklarını hiçe sayan, son derece saldırgan" bir tutum olduğunu belirtti.

Jennifer Lopez Trump'a sert çıktı: 'Bu topraklar hepimizin'
Jennifer Lopez Trump'a sert çıktı: 'Bu topraklar hepimizin'
Jennifer Lopez Trump'a sert çıktı: 'Bu topraklar hepimizin'
Jennifer Lopez Trump\'a sert çıktı: \'\'Bu topraklar hepimizin\'\'

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Son Dakika Dünya Jennifer Lopez Trump'a sert çıktı: ''Bu topraklar hepimizin'' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ferhat eser:
    boş yapma Jennifer gel buradaki mültecileri gör trump ülkesini korumak için savaş veriyor sende göçmensin kendi ülkende değilde neden amerikadasın ülkene geri dön ozaman 7 5 Yanıtla
  • Kemsl:
    Lopez'i yedirtmeyiz 0 0 Yanıtla
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