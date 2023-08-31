Johannesburg'daki Yangında 52 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Johannesburg'daki Yangında 52 Kişi Hayatını Kaybetti

Son Güncelleme: 31.08.2023 10:12

Güney Afrika'nın en büyük şehri Johannesburg'daki çok katlı bir binada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 52 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Yangının kontrol altına alındığı ancak arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Güney Afrika'nın en büyük şehri Johannesburg'daki çok katlı bir binada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 63 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Yaşanan can pazarı esnasında yollara saçılan cansız bedenlerin görüntüsü infial yarattı.

Johannesburg'ta yangın faciası! 1'i bebek 63 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

SABAHA KARŞI YANGIN ÇIKTI

Güney Afrika Acil Durum Yönetim Servisinden yapılan açıklamada, Johannesburg'daki çok katlı bir binada sabaha karşı yangın çıktığı bildirildi.

Johannesburg'ta yangın faciası! 1'i bebek 63 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

63 KİŞİ ÖLDÜ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Açıklamada, ilk belirlemelere göre 1'i bebek 63 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini bildiren yetkililer, yangının büyük oranda kontrol altına alındığını ancak içeride hala yoğun duman olduğunu kaydetti. Ekiplerin, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Johannesburg'ta yangın faciası! 1'i bebek 63 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

ÜLKEDE YASA DIŞI BULUNAN KİŞİLER YAŞIYORDU

Yangının çıktığı binanın daha önce yetkili makamlara "terk edilmiş" olarak bildirildiği ve ülkede yasa dışı bulunan kişilerin bu binada yaşadığı öne sürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Johannesburg'daki Yangında 52 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Johannesburg'daki Yangında 52 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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