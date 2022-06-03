Johnny Depp - Amber Heard davası: İngiltere'deki davayı kaybeden Depp, ABD'deki davayı nasıl kazandı? - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Johnny Depp - Amber Heard davası: İngiltere'deki davayı kaybeden Depp, ABD'deki davayı nasıl kazandı?

03.06.2022 06:00
Johnny Depp - Amber Heard davası: İngiltere'deki davayı kaybeden Depp, ABD'deki davayı nasıl kazandı?

Uzmanlar Depp'in zaferinde davanın jüri önünde görülmesinin ve bir duruşma stratejisinin önemli bir rol oynadığı görüşünde.

Holywood aktörü Johnny Depp İngiltere'de The Sun gazetesine açtığı iftira davasını 2020'de kaybetti. Fakat ABD'de eski eşi Amber Heard'e karşı açtığı benzer bir davayı Çarşamba günü kazandı.

ABD'deki dava başlarken pek çok uzman Depp'in kazanma şansının İngiltere'deki davadan bile daha az olduğunu söylüyordu.

Bunun nedeni ise ABD'de ifade özgürlüğünü koruyan yasaların çok daha geniş yorumlanmasıydı.

Fakat jürinin Heard'ü, ev içi şiddete maruz kaldığını anlattığı bir makalede iftira suçu işlemekten suçlu bulması, Heard'ün ifadelerine inanmadıkları anlamına geliyor.

BBC'ye konuşan uluslararası medya hukukçusu Mark Stephens ABD ve İngiltere'deki mahkemelerden farklı karar çıkmasının son derece nadir görüldüğünü söylüyor.

Ona göre Depp'in ABD'deki zaferinin arkasında bu davanın jüri önünde olmasının yattığını söylüyor.

İngiltere'de hakkında "karısını döven koca" yazan The Sun'a açtığı davada ise kararı bir jüri değil, yargıç vermişti.

Stephens "Amber Heard kamuoyunu ikna edemediği gibi jüriyi de ikna edemedi" diyor.

Depp'in avukatları hem ABD'deki hem de İngiltere'deki davalarda Heard'ün yalan söylediğini savundu, kişiliğini hedef aldı ve esas istismarcının kendisi olduğunu öne sürdü.

Stephens, bunun cinsel saldırı ve ev içi şiddet davalarında sıkça kullanılan "inkar et, saldır, mağdurla saldırganın rollerini değiştir" adlı bir strateji olduğunu söylüyor.

Bu stratejide suçlanan kişi yerine suçlayan kişi odağa çekilmeye çalışıyor ve sanığın suçu işleyip işlemediği yerine şikayetçinin inanılabilir biri olup olmadığı sorgulanıyor.

Stephens "Sanık avukatları tüm iddiaları reddederken esas mağdurun sanık olduğunu söyleyip şikayetçinin güvenilirliğini zedelemeye çalışıyor" dediği bu stratejinin İngiltere'deki yargıç tarafından fark edildiğini ve Depp'in suç işleyip işlemediğiyle ilgili olmayan pek çok kanıtın kabul edilmediğini söylüyor:

"Yargıçlar bu tuzağa düşmese de bu strateji jüri karşısında son derece etkili oluyor."

Jürilerde erkek üyeleri bu yolla ikna etmek daha kolay fakat buna inanan çok sayıda kadın da çıkıyor.

Stephens "İnsanların kafasında istismar mağduru birinin nasıl gözükmesi ve davranması gerektiğine dair bir fikir var ancak bu genellikle gerçeği yansıtmıyor" diyor.

Her iki davayı da takip eden ve Guardian için çalışan gazeteci Hadley Freeman ise bir diğer önemli farkın ABD'deki davanın televizyondan yayınlanması olduğunu, bunun duruşmayı "adeta bir spor müsabakasına çevirdiğini" söylüyor.

Duruşmadaki her kırılma noktası milyonlarca kişi tarafından izlendi ve seyircilerin büyük bir kısmı sosyal medyada Depp lehine paylaşımlarda bulundu.

TikTok'ta #JusticeForJohnnyDepp (Johnny Depp için adalet) etiketi 19 milyar kere görüntülendi.

Jüriye internette yazılanlara bakmamaları söylendi fakat telefonlarına el konulmadı ve dış dünyayla bağlantıları da kesilmedi.

Freeman, kamuoyunun Heard'e karşı aldığı tavrın kısmen "#MeToo'ya karşı güçlü bir tepkiden" kaynaklandığını ekliyor:

"Kadının beyanı esastır fikri konu Amber Heard'e gelince unutulmuş gibi gözüküyor."

YORUMLAR
500
Haftalar süren hakaret davasını kazanan Johnny Depp'den ilk açıklama: Jüri hayatımı geri verdi Haftalar süren hakaret davasını kazanan Johnny Depp'den ilk açıklama: Jüri hayatımı geri verdi İngiltere'de Platin Jübile heyecanı: Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılı 4 gün boyunca birçok etkinlikle kutlanacak İngiltere'de Platin Jübile heyecanı: Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılı 4 gün boyunca birçok etkinlikle kutlanacak
Kaynak: BBC

Tam Gemi Şok Denemeleri, Johnny Depp, Amber Heard, England, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Johnny Depp - Amber Heard davası: İngiltere'deki davayı kaybeden Depp, ABD'deki davayı nasıl kazandı? - Son Dakika

BBC

Son Dakika
00:54 Batman'da husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybetti
00:44 Ablasına veda mesajı ile konum attı, polis ekipleri doktoru ağaca asılı halde buldu
00:41 2018 seçimleriyle son anket kıyaslandı! Aydın'da AK Parti puan kaybederken İYİ Parti oylarını ikiye katladı
00:35 İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'dan gensoru önergesi verilmesi halinde istifa resti
00:28 Fransa'da başörtülü kadını restorana almayan kişi mahkemede yargılanacak
00:15 Pakistan'da akaryakıt zammı öncesi binlerce vatandaş istasyona akın etti
23:59 Dışişleri, yaptığı telefon görüşmesinde ABD'ye sınır ötesi operasyonu hakkında net mesajlar verdi
23:46 Rusya gıda krizini önlemek için tek bir şart sundu: Denizi mayınlardan temizleyin
23:08 NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye çıkışı: Endişeleri ele almalı ve sonra ileriye doğru ortak bir yol bulmalıyız
22:23 Bandırmaspor'u 2-1 yenen İstanbulspor, Süper Lig'e çıkan son takım oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 06:09:55. #1.12#
SON DAKİKA: Johnny Depp - Amber Heard davası: İngiltere'deki davayı kaybeden Depp, ABD'deki davayı nasıl kazandı? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement