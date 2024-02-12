Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Refah kentindeki gelişmelere ilişkin konuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Refah kentindeki gelişmelere ilişkin konuştu

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Refah kentindeki gelişmelere ilişkin konuştu

Borrell, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaptığı açıklamada, Gazze'deki durum hakkında endişe duyduğunu ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 1,7 milyon kişinin tahliye edilmesini istediğini ancak tahliye edilecek yerin belirtilmediğini söyledi.

12.02.2024 13:00  Güncelleme: 13:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, düzenlediği basın toplantısında Refah kentindeki gelişmelere ilişkin konuştu. Borrell, "Netanyahu, 1,7 milyon kişinin tahliye edilmesini istiyor ancak bu kişilerin nereye tahliye edileceğini söylemiyor" dedi.

Borrell, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Gayriresmi Dış İlişkiler Konseyi toplantısı öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Elbette Gazze'deki durum hakkında da görüşeceğiz. İki rehinenin serbest bırakıldığını duymaktan mutluluk duyuyorum ancak İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yeni askeri operasyonların başlatıldığı Mısır sınırındaki durumdan da büyük endişe duyuyorum. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, 1,7 milyon kişinin tahliye edilmesini istiyor ancak bu kişilerin nereye tahliye edileceğini söylemiyor" dedi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Avrupa Birliği, Belçika, Brüksel, İsrail, Avrupa Birliği, İsrail, Dış Politika, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Refah kentindeki gelişmelere ilişkin konuştu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 13:42:28. #1.11#
SON DAKİKA: Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Refah kentindeki gelişmelere ilişkin konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement