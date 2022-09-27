Kadın müşterinin evinden iç çamaşırı çalarken balkondan düşen postacı ayağını kırdı - Son Dakika
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Kadın müşterinin evinden iç çamaşırı çalarken balkondan düşen postacı ayağını kırdı

27.09.2022 18:14

30 yıldan bu yana postacı olarak görev yapan İngiliz Glen Holden, arkadaşlık kurduğu bir müşterisinin evinden iç çamaşırı çalarken balkondan düşüp ayağını kırınca yakalandı. Hakkında şikayette bulunulan postacı işe başladığından beri kadın müşterilerinin evinden iç çamaşırı çaldığını itiraf etti.

İngiltere'nin Güney Batı bölgesinde 30 yıldan bu yana postacı olarak çalışan Glen Holden'ın yaptıkları, akıllara durgunluk verdi. Bir kadın müşterisinin evinden iç çamaşırı çalarken düşen ve ayağını kıran Glen Holden, hakkındaki şikayetin ardından mahkemeye çıktı.

MAHKEMEDEKİ İTİRAFI BUZ KESTİRDİ

Mahkemede suçunu kabul eden Glen Holden asıl olarak itirafıyla şaşkınlık yarattı. Postacı, yaklaşık 30 yıldan bu yana iyi ilişki kurduğu kadın müşterilerinin evinden iç çamaşırı çaldığını itiraf etti.

YANINDA MERDİVEN TAŞIYORMUŞ

Glen Holden'ın iç çamaşırlarını nasıl çaldığı da ortaya çıktı. Buna göre postacının yanında açılır kapanır bir merdiven taşıdığı ve daha önceden bildiği evlerin açık balkonlarından yatak odalarına ulaşarak kadın müşterilerinin iç çamaşırlarını çaldığı öğrenildi.

MAHKEME SÜRECİ DEVAM EDECEK

Postacının yargılandığı davada kesin bir karar verilmezken, mahkeme sürecinin devam edeceği öğrenildi.

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SON DAKİKA: Kadın müşterinin evinden iç çamaşırı çalarken balkondan düşen postacı ayağını kırdı - Son Dakika
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