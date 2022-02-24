Kadın siyasetçinin seçim kampanyası tepki çekti! Çıplak fotoğraflarıyla halktan oy istedi - Son Dakika
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Kadın siyasetçinin seçim kampanyası tepki çekti! Çıplak fotoğraflarıyla halktan oy istedi

24.02.2022 20:36
Kadın siyasetçinin seçim kampanyası tepki çekti! Çıplak fotoğraflarıyla halktan oy istedi

ABD'de Teksas Demiryolları Komiserliği'ne aday olan siyasetçi Sarah Stogner'ın seçim kampanyası için çıplak fotoğraflarıyla oy istemesi, tartışma yarattı. Rakipleri ve muhalifleri, Sarah'ı "adil bir kampanya yürütmemek" ile suçladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde ikamet eden 37 yaşındaki siyasetçi Sarah Stogner, Demiryolları Komiserliği'ne adaylığını koymasının ardından seçimi kazanmak için kolları sıvadı.

FARKLI BİR YÖNTEM ARADI

Dikkat çekmek için farklı bir yöntem arayışına giren Stogner, petrol çıkarma pompasının üzerinde çektirdiği çıplak fotoğraflarıyla seçim kampanyası yürütmeye karar verdi. Bu fotoğraflarla oy isteyen Sarah dikkat çekti ancak eleştirilerin de odağı haline geldi.

"SANA OY VERMEYECEĞİZ"

Sarah'ın fotoğrafına başta rakipleri olmak üzere muhaliflerinden eleştiri yağdı. Bazı vatandaşlar da "fotoğrafların uygunsuz olması" nedeniyle Sarah'a oy vermeyeceklerini dile getirdi. Sarah'ın oy uğruna yaptığı bu hareket "utanç verici" olarak değerlendirildi.

İşte Sarah'ın tartışma yaratan o fotoğrafı:

Seçim kampanyası için çırılçıplak fotoğraflarıyla oy isteyen kadın siyasetçiye tepki yağdı
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Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Cinsellik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kadın siyasetçinin seçim kampanyası tepki çekti! Çıplak fotoğraflarıyla halktan oy istedi - Son Dakika


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