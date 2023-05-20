Kahraman ağabey! ABD'de bir çocuk kız kardeşini kaçırmak isteyen saldırganı sapanla durdurdu

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Michigan eyaletinde 13 yaşındaki Owen Burns, kız kardeşini kaçırmak isteyen saldırganı sapanla vurarak durdurdu. Olay, Burns ve 8 yaşındaki kardeşi evde yalnızken gerçekleşti. Odasında vakit geçiren Burns, bahçede oyun oynayan kız kardeşinin çığlıkları üzerine camdan baktı. Camdan bakan çocuk, bir kişinin kardeşini evin yakınlarında bulunan ormanlık alana doğru götürmeye çalıştığını gördü.

ABİSİNİN ATTIĞI MİSKETLE SALDIRGANIN ELİNDEN KURTULDU

Gördükleri karşısında ilk etapta girdiği şoktan hemen çıkan Burns, annesinin üç yıl önce hediye ettiği sapanı alıp yaklaşık 60 metre uzaklıktaki saldırgana pencereden misket attı. Kahraman çocuk, başından vurduğu saldırganın bir de göğsüne taş attı. Çocuğun kız kardeşi de bu sırada saldırganın elinden kurtularak eve kaçmayı başardı.

ADI AÇIKLANMAYAN ZANLIYA 3 FARKLI SUÇLAMADAN DAVA

Saldırının ardından çocuklar, anneleri Maggie Burns'ü aradı. Anne Burns'ün telefonuyla harekete geçen polisler, 17 yaşındaki zanlıyı evin yakınlarında bir benzin istasyonunda saklanırken buldu.

Adı açıklanmayan saldırgan hakkında çocuk kaçırmaya teşebbüs, saldırıya teşebbüs ve darptan dava açıldı.