Kalbine pil takılan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye ziyareti ertelendi

Geçen hafta kalp takip cihazı takılan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kalbine pil takıldığı açıklandı. Bu gelişme üzerine İsrail basını, Netanyahu'nun bu cuma gerçekleşmesi beklenen Türkiye ve Güney Kıbrıs ziyaretlerinin ertelendiğini duyurdu.

HAVA SICAKLIĞI ÇARPMIŞTI

Pazar akşamı taburcu edilmesi beklenen Netanyahu'nun, yarın Meclis'teki Genel Kurul oturumuna katılmasının planlandığı duyuruldu. Yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle geçen hafta fenalaşarak hastaneye kaldırılan Netanyahu'ya kalp takip cihazı takılmıştı.

ÜLKEDE EYLEMLER PATLAK VERDİ

İsrail'de Netanyahu koalisyonunun, Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısını yarın 2. ve 3. oylama için Meclis Genel Kuruluna getirme planı, ülke genelinde protesto ve sivil itaatsizlik eylemlerini artırmıştı.