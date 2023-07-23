Kalbine pil takılan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye ziyareti ertelendi - Son Dakika
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Kalbine pil takılan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye ziyareti ertelendi

23.07.2023 11:52

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 28 Temmuz Cuma günü Türkiye'ye yapacağı ziyaret sağlık sorunları nedeniyle ertelendi. Yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle geçen hafta fenalaşarak hastaneye kaldırılan Netanyahu'ya kalp takip cihazı takılmıştı.

Geçen hafta kalp takip cihazı takılan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kalbine pil takıldığı açıklandı. Bu gelişme üzerine İsrail basını, Netanyahu'nun bu cuma gerçekleşmesi beklenen Türkiye ve Güney Kıbrıs ziyaretlerinin ertelendiğini duyurdu.

HAVA SICAKLIĞI ÇARPMIŞTI

Pazar akşamı taburcu edilmesi beklenen Netanyahu'nun, yarın Meclis'teki Genel Kurul oturumuna katılmasının planlandığı duyuruldu. Yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle geçen hafta fenalaşarak hastaneye kaldırılan Netanyahu'ya kalp takip cihazı takılmıştı.

ÜLKEDE EYLEMLER PATLAK VERDİ

İsrail'de Netanyahu koalisyonunun, Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısını yarın 2. ve 3. oylama için Meclis Genel Kuruluna getirme planı, ülke genelinde protesto ve sivil itaatsizlik eylemlerini artırmıştı.

YORUMLAR (2)
  • Sevto: Tüm din dusmanlariyla anlaşma yaptık ne hale düştü memleket.... Cevap Yaz 17 1 Yayından Kaldır
  • Ahmet Bey: Filistinlilerin ahı tutuyor demek ki . Filistinlileri sevmem de Hamas adamdır Filistin halen varsa Hamas olduğu içindir Cevap Yaz 20 1 Yayından Kaldır
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Türkiye, İsrail, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kalbine pil takılan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye ziyareti ertelendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kalbine pil takılan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye ziyareti ertelendi - Son Dakika
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