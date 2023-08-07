Kaliforniya'da Çalı Yangını Söndürme Çalışması Sırasında İki Helikopter Çarpıştı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Kaliforniya'nın Riverside County bölgesindeki bir çalı yangınını söndürme çalışması sırasında iki helikopter havada çarpıştı.Pazar akşamı meydana gelen kazada üç kişi hayatını kaybetti.

Çarpışma, yerel saatle 19:20 civarında gerçekleşti ve ekipler Cabazon yakınlarındaki 20 dönümlük Yerli Amerikan arazisindeki yangını söndürmeye çalışırken oldu. Riverside County Şerif Ofisi, çarpışmanın Pipeline Road ve Apache Trail bölgesinde gerçekleştiğini duyurdu. Helikopter, tepeye çarparken, pilot ve iki mürettebat üyesi hayatını kaybetti.

İkinci helikopter sert bir iniş yaptı ancak ciddi yaralanma rapor edilmedi, KABC'ye göre. Kazaya karışan helikopter, Kaliforniya Orman ve Yangın Koruma Departmanı için kontratlı bir helikopterdi. Hayatını kaybeden üç mürettebat üyesi, bir kontratlı pilot, bir bölüm şefi ve bir departman kaptanı olarak tanımlandı.

Kaliforniya Orman ve Yangın Koruma Departmanı Güney Bölgesi Şefi David Fulcher, "Bu, itfaiye hizmeti topluluğu için ve Cal Fire ile Riverside County İtfaiye Departmanı için trajik bir kayıptır. Personelin ailesine ve meslektaşlarına en içten taziyelerimizi ve üzüntümüzü iletmek isterim." dedi.