Kamala Harris: Gazze'deki acılara sessiz kalmayacağım - Son Dakika
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Kamala Harris: Gazze'deki acılara sessiz kalmayacağım

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından Gazze'deki acılara sessiz kalmayacağını belirtti. Harris'in açıklamaları İsrail hükümeti yetkililerince eleştirildi.

26.07.2024 11:10
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(ANKARA) - ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti'nin Kasım 2024 seçimlerindeki muhtemel adayı Kamala Harris, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından, " Gazze'deki acılara sessiz kalmayacağım" dedi. Harris'in açıklamaları İsrail hükümeti yetkililerince eleştirildi.

ABD başkan yardımcısı Harris, Washington'u ziyaret eden İsrail Başbakanı ile yaptığı toplantının ardından yaptığı açıklamada, Gazze'deki "vahim" duruma "sessiz kalmayacağım" dedi.

"Son dokuz ayda Gazze'de olanlar yıkıcı. Ölü çocukların ve ikinci, üçüncü veya dördüncü kez güvenlik için kaçan, çaresiz ve aç insanların görüntüleri" diyen Harris'in açıklaması, ABD ve Avrupa medyasınca "sert" olarak nitelendirildi.

Harris, Biden'ın üç aşamalı ateşkes ve esir takası planını işaret ederek "Gazze'deki savaşın sona ermesi gerektiğini" ve Netanyahu'ya "bu ateşkes planının uygulanmasının zamanının geldiğini söylediğini" belirtti.

Harris, Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı saldırıları hatırlarak, Hamas'ı "dehşet verici cinsel şiddet eylemleri" gerçekleştiren acımasız bir terör örgütü olarak niteledi ve "İsrail'in kendini savunma hakkı var" dedi. İsrail'in kendini nasıl savunduğunun önemli olduğunun altını çizen Harris, Gazze'deki insani trajedi karşısında gözlerin kapatılamayacağını belirtti ve "acılara karşı duyarsızlaşamayız ve ben sessiz kalmayacağım" dedi.

Netanyahu hükümetinin Gazze'deki savaşı sürdürmek konusundaki ısrarı ABD'de yaşayan Yahudilerin önemli bir kısmı tarafından da eleştiriliyor. Netanyahu'nun ABD ziyareti öncesinde bir grup İsrailli iş insanı ve eski askeri yönetici, ABD Kongresi liderlerine bir mektup yazarak, Netanyahu'ya karşı uyardı. İsrailli eski yöneticilerin mektubunda Netanyahu'nun uyguladığı savaş politikalarıyla İsrail için "varoluşsal bir tehdit unsuru" haline geldiği ifade edildi. ABD'ye ziyareti sırasında Netanyahu'ya karşı gerçekleştirilen protesto eylemlerine çok sayıda Yahudi de katılmıştı.

İsrail Harris'in yaptığı açıklamadan rahatsız

Harris'in Netanyahu ile yaptığı görüşmeden sonra yaptığı açıklamanın, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail politikasından bir sapma işareti olup olmadığı tartışılırken İsrail medyasında Harris'in ateşkes görüşmelerine zarar verdiği iddia edildi.

İsrail medyasına konuşan İsrailli üst düzey diplomatlar, Harris'in basına yaptığı açıklamalara dair "şaşkınlıklarını" ifade ederek, Harris'in "rehine anlaşmasında uzlaşıyı zorlaştırmış olabileceği" söylediği aktarılıyor.

İsrail medyasında yer alan haberlerde yetkililerin "Harris'in açıklaması İsrail ile ABD arasında bir görüş ayrılığı olduğu izlenimi verdiği için rehine anlaşmasına ulaşmayı zorlaştırmayacağını umuyoruz" dediği bildirildi.

Netanyahu bugün akşam saatlerinde dört yıl aradan sonra ilk kez ABD eski Başkanı ve Kasım seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump ile görüşerek ABD ziyaretini tamamlayacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Kamala Harris: Gazze'deki acılara sessiz kalmayacağım - Son Dakika

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