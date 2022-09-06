Kanada'daki vahşette yeni gelişme! 10 kişiyi bıçakla katledip 15 kişiyi de yaralayan kardeşlerden biri ölü olarak bulundu - Son Dakika
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Kanada'daki vahşette yeni gelişme! 10 kişiyi bıçakla katledip 15 kişiyi de yaralayan kardeşlerden biri ölü olarak bulundu

06.09.2022 10:41

Geçtiğimiz gün Kanada'da kan donduran bir katliam yaşandı. Damien Sanderson ile Myles Sanderson adlı iki kardeş 13 farklı noktada bıçakla saldırdıkları 10 kişiyi öldürürken, 15 kişiyi de yaraladı. Saldırının ardından bölgede yaşayan vatandaşlara "Gerekli olmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısı yapılırken saldırganlardan birinin bugün cesedi bulundu. Diğer saldırganı arama çalışmalarıysa halen devam ediyor.

Kanada polisi tarafından yapılan açıklamada, Damien Sanderson ile Myles Sanderson'ın pazar sabahı James Smith Cree Nation bölgesi ve Weldon kentinden başlayarak 13 noktada insanlara saldırı düzenledikleri belirtilmişti.

10 ÖLÜ, 15 YARALI

Ülkede infial yaratan saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Polis ekipleri, "Yaralanıp da kendi imkanlarıyla hastaneye gidenlerin de olabileceğini düşünüyoruz. Bugün eyaletimizde olanlar korkunç. Açık konuşayım, hala 2 şüpheliyi arıyoruz. Saskatchewan ve komşu eyaletlerimizde yaşayanlardan uyanık olmalarını istiyoruz." açıklamasıyla halka seslenmişti.

Kanada'da 10 kişiyi öldüren zanlılardan biri ölü bulundu

SALGIRGANLARDAN BİRİNİN CESEDİ BULUNDU

Kanada polisi tarafından yapılan son açıklamada, yerel saatle 11.30 sıralarında James Smith Cree Nation bölgesinde bir erkeği cansız bedeninin bulunduğu ifade edildi. Yapılan incelemeler sonucu ölen kişinin, bıçaklı saldırılar kapsamında aranan şüphelilerden Damien Sanderson olduğu öğrenildi.

Kanada'da 10 kişiyi öldüren zanlılardan biri ölü bulundu
Damien Sanderson - Myles Sanderson

VÜCUDUNDA YARALAR VAR

Polis, ilk incelemelere göre ölen şüpheli Damien Sanderson'un vücudunda yaralar olduğunun tespit edildiğini duyurdu. Açıklamada, "Damien'in cesedi açık havada, bir evin yakınında, çimenlik bir alanda bulundu. Görünür yaraları olduğunu doğrulayabiliriz. Kesin ölüm nedeni belirlenecek" denildi. Diğer şüpheli, Damien Sanderson'un kardeşi Myles Sanderson hala aranıyor.

Kanada'daki vahşette yeni gelişme! 10 kişiyi bıçakla katledip 15 kişiyi de yaralayan kardeşlerden biri ölü olarak bulundu

DİĞER SALDIRGAN HALA ARANIYOR

Polis, Myles Sanderson'un da yaralanmış olabileceğini ancak bunun henüz doğrulanmadığını belirtti. Açıklamada, "Damien'ın kardeşi Myles Sanderson da yaralanmış olabilir ancak bu doğrulanmadı. Tıbbi yardım arama olasılığı var. Yaralı olsa bile, bu onun tehlikeli olmadığı anlamına gelmez. Myles'ın hem kişileri hem de mülkiyet suçlarını içeren uzun bir sabıka kaydı var. Myles üç kez birinci derece cinayetle karşı karşıya ve aranıyor. Silahlı ve tehlikeli olduğuna inanıyoruz, ona yaklaşmayın. Nerede olduğunu biliyorsanız hemen polisi arayın" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: DHA

Kanada, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kanada'daki vahşette yeni gelişme! 10 kişiyi bıçakla katledip 15 kişiyi de yaralayan kardeşlerden biri ölü olarak bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kanada'daki vahşette yeni gelişme! 10 kişiyi bıçakla katledip 15 kişiyi de yaralayan kardeşlerden biri ölü olarak bulundu - Son Dakika
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