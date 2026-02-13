Kanada'da Okulda Saldırı: 8 Ölü, 25 Yaralı - Son Dakika
Dünya
BBC

Kanada'da Okulda Saldırı: 8 Ölü, 25 Yaralı

13.02.2026 16:53
Tumbler Ridge'deki saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Saldırgan intihar etti.

Kanada'da bir okulda ve yakınındaki evde düzenlenen bağlantılı saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Tumbler Ridge Secondary School'da altı kişi olay yerinde öldürüldü.

Polis, şüpheli olarak belirlenen 18 yaşındaki Jesse Van Rootselaar'ın olay yerinde, kendine ateş etmesi sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

Yakınlardaki bir evde ise şüphelinin 39 yaşındaki annesi ile 11 yaşındaki üvey erkek kardeşinin cansız bedenleri bulundu.

Polis yetkilileri çarşamba günkü basın açıklamasında saldırganın "sosyal ve kamusal olarak kendisini kadın olarak tanıtan bir birey" olduğunu kaydetti.

Bu kişinin "erkek olarak doğduğu, altı yıl önce kadınlığa geçiş sürecine başladığı ve kendisini kadın olarak ifade ettiği" belirtildi.

Evde ölü bulunan iki kişinin ise saldırganın annesi ve üvey erkek kardeşi olduğu belirtildi.

Olay yerinde iki ateşli silah bulunduğu, şüphelinin üzerine kayıtlı herhangi bir silaha rastlanmadığı açıklandı.

Saldırının nedenine dair henüz bir belirleme yapılamadığı ifade edildi.

Kanada Başbakanı Mark Carney, salı günü meydana gelen silahlı saldırıların ardından ülkenin farklı bir dünyaya uyandığını söyledi.

Parlamentoda konuşan Carney, önümüzdeki günlerde "önemli sorular" ve "zorlu tartışmalar" olacağını ancak şu anda "yas tutma ve anma zamanı" olduğunu ekledi.

Okulda hayatını kaybedenlerden birinin kadın öğretmen, ikisi erkek üçü kız öğrenci olmak üzere diğer beş kurbanın da 13-17 yaş arasında öğrenciler olduğu aktarıldı.

Polis, Tumbler Ridge kasabasında yaşayanlara, evlerini terk etmemeleri çağrısı yaptı.

Kasabaya takviye polis gönderildi.

British Columbia Eyaleti Başbakanı David Eby, Tumbler Ridge Lisesi'ndeki saldırı sonrası polis ekiplerinin liseye iki dakika içinde ulaştığını söyledi.

Yaşananların "trajik" olduğunu vurgulayan Eby, kasaba halkına temkinli olmaları çağrısı yaptı.

Başbakan Carney, salı gecesi X hesabından yaptığı paylaşımda, "bugünkü korkunç saldırılar nedeniyle yıkıldığını" söyledi.

Mike Carney, saldırılarda hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Carney ayrıca Almanya gezisini iptal etti.

Kanada Başbakanı daha önce 13 Şubat'ta başlayacak ve 3 gün sürecek Münih Güvenlik Konferansı'na katılmayı planlıyordu.

Tumbler Ridge Lisesi'ne düzenlenen saldırı, Kanada'nın tarihinde bir okula yönelik en ölümcül ikinci saldırı oldu.

Daha önce 1989'da Montreal'deki L'Ecole Polytechnique'de düzenlenen saldırıda 14 kişi hayatını kaybetmişti.

Kanada'da silah yasaları ABD'ye göre daha sıkı olduğundan, bu tür toplu saldırıların düzenlenmesi ihtimali daha düşük görülüyordu.

Kaynak: BBC

Politika, Güvenlik, Kanada, Dünya, Suç, Son Dakika

BBC
