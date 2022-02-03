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Kanalizasyon boruları, insan kemikleri yüzünden tıkandı! Ekipler sebebini araştırıyor - Son Dakika

Kanalizasyon boruları, insan kemikleri yüzünden tıkandı! Ekipler sebebini araştırıyor

03.02.2022 00:21
Kanalizasyon boruları, insan kemikleri yüzünden tıkandı! Ekipler sebebini araştırıyor

İngiltere'nin Devon kontluğunda bulunan Bideford'da kanalizasyon borularının tıkanması üzerine bölgeye çağrılan ekipler, boruların insan kemikleriyle dolduğunu tespit etti. Yetkililer şimdi, bölgeye yakın olduğu tahmin edilen bir mezarlık arayışına girdi.

İngiltere'nin Bideford kentinde boruların tıkanması üzerine çok sayıda vatandaş şikayette bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen bir şirket, kanalizasyon borularını değiştirmeye başladı. İşçilerin çalışması sonucunda, boruların insan kalıntıları nedeniyle tıkanmış olduğu tespit edildi.

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1600'LÜ YILLARA AİT OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

İşçilerin keşfinin ardından bölgeye arkeologlar davet edildi. Arkeologlar tarafından yapılan ilk araştırmada, insan kemiklerinin 1600'lü yıllara kadar dayandığı bilgisi verildi. Southwest Archaeology'den Bryn Morris, "Kiliseyle bağlantılı bir mezar olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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"AVLU ÖNCEDEN DAHA BÜYÜKTÜ"

Arkeologlar, çevrede yaptıkları çalışmaların ardından St. Mary's Bölge Kilisesi'nin avlusunun eskiden daha büyük olduğunu ve muhtemelen bu insanların, kilise bahçesine gömülmüş olabileceğini belirtti. Kanalizasyon boruları açılırken, bölgede daha fazla araştırma yapılması için anlaşmaya varıldı.

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England, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kanalizasyon boruları, insan kemikleri yüzünden tıkandı! Ekipler sebebini araştırıyor - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Kanalizasyon boruları, insan kemikleri yüzünden tıkandı! Ekipler sebebini araştırıyor - Son Dakika
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