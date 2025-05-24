Kansere yakalanan Biden'dan ilk görüntü - Son Dakika
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Dünya

Kansere yakalanan Biden'dan ilk görüntü

Kansere yakalanan Biden\'dan ilk görüntü
24.05.2025 10:13
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Agresif prostat kanseri tanısı konulanve kanserin kemiklerine yayıldığı belirtilen eski ABD Başkanı Joe Biden'dan hastalık sonrasında ilk görüntü geldi. Lakeville'deki bir restoranda görüntülendi.

Eski ABD Başkanı Joe Biden'a agresif bir prostat kanseri teşhisi konulmuştu. Joe Biden'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 82 yaşındaki eski liderin iki hafta önce idrarında görülen bazı belirtiler üzerine doktora başvurduğu ve yapılan testler sonucunda prostat kanserinin kemiklere yayıldığının anlaşıldığı belirtildi. Açıklamada, hastalığın hormona duyarlı bir tür olduğunun altı çizilerek, bu durumun "büyük ölçüde yönetilebilir" anlamına geldiği kaydedilmişti.

TEDAVİYE BAŞLAYACAK

Biden'ın tahlillerinde idrar semptomları ve bir prostat nodülü bulunduğu ve yakın zamanda tedaviye başlayacağı açıklanmıştı. Agresif prostat kanseri teşhisi konulan Eski ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada "Kanser hepimizi etkiliyor. Bizi sevgi ve destekle yükselttiğiniz için teşekkür ederiz" demişti.

KANSERE YAKALANAN ESKİ BAŞKANDAN İLK KARE

Connecticut'un ABC iştiraki Cuma günü Biden'ın bir önceki gece Lakeville'deki Woodland Restoran'da görüldüğünü açıkladı. Biden'ın da yer aldığı fotoğraf restoranın Instagram hesabından paylaşıldı.

"BIDEN'I AĞIRLAMAK HARİKAYDI"

Paylaşımda "Dün gece The Woodland'da Joe ve Jill Biden'ı ağırlamak harikaydı. Personel ve misafirlerle sohbetlerinde çok nazik ve düşünceliydi. Başkanımızın bu nezaket ve alçakgönüllülüğünden çok keyif aldık. Akşamımızı çok özel kıldınız. En iyi dileklerimle." ifadeleri kullanıldı.

Kansere yakalanan Biden'dan ilk görüntü
Kansere yakalanan Biden'dan ilk görüntü

Prostat Kanseri, Prostat Kanseri, Joe Biden, Sağlık, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kansere yakalanan Biden'dan ilk görüntü - Son Dakika

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