Kanserle savaştığı öne sürülen Putin'in sağlık durumu nasıl? Lavrov, Rus liderin görüştüğü liderleri işaret etti - Son Dakika

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, özellikle Batı medyasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kanser olduğu ve sağlık durumunun kötüye gittiği yönündeki iddialarla ilgili konuştu.

"PUTİN'İ SAĞLIK DURUMUNU GUTERRES'E SORUN"

Lavrov, Putin'in son dönemlerde birçok ülke lideriyle temas halinde olduğunu ve en son Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştüğünü hatırlatarak, "Bunu Guterres dahil olmak üzere Vladimir Putin'in temas halinde olduğu ülke liderlerine sorun" diyerek Putin'in sağlık durumunun gayet iyi olduğunu söyledi.

9 MAYIS İDDİASI

Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonlarını 9 Mayıs tarihine kadar tamamlama hedefinde bulunduğu ve Rusya'nın gövde gösterisi yapacağına yönelik iddialara cevap veren Lavrov, "Askerlerimiz eylemlerini zafer günü dahil herhangi bir tarihe göre yapay bir biçimde ayarlamayacaklar. Biz, 9 Mayıs'taki zafer bayramını her zamanki gibi büyük bir ciddiyetle kutlayacağız. Bizim için önemli olan sivil ve askeri riskleri en aza indirmek" diye konuştu.