Karaçi'de Patlama: 16 Ölü

19.02.2026 17:10
Karaçi'de bir apartmanda gaz kaçağından kaynaklanan patlamada 16 kişi hayatını kaybetti.

PAKİSTAN'ın Karaçi kentinde, bir apartmanda meydana gelen patlamada 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Pakistan basını, Karaçi kentinde, birinci katında patlama meydana gelen apartmanın bir kısmının çökmesi sonucu 16 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Yetkililer, patlamanın gaz kaçağından kaynaklandığının değerlendirildiğini açıkladı. Ekiplerin, apartmanın enkazından bazı kişileri kurtardığı ve bölgedeki çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Kaynak: DHA

18:27
