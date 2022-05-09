Karayılan'ın en yakınındaki isimlerden biriydi: PKK'nın Zap sorumlusu Helima Efendak öldürüldü - Son Dakika
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Karayılan'ın en yakınındaki isimlerden biriydi: PKK'nın Zap sorumlusu Helima Efendak öldürüldü

09.05.2022 11:21
Karayılan'ın en yakınındaki isimlerden biriydi: PKK'nın Zap sorumlusu Helima Efendak öldürüldü

Pençe Kilit harekatında terör örgütü PKK'ya ağır bir darbe daha vuruldu. PKK'nın Zap bölge sorumlusu İran uyruklu Mizgin Rojhilat kod adlı Helima Efendak öldürüldü. Efendak'ın Cemil Bayık ve Murat Karayılan'la yan yana çekilmiş fotoğrafları yayınlandı.

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe Kilit harekatında Zap Vadisi içindeki Kurojahro bölgesindeki bir yer altı tünelinde kıstırılarak öldürülen 8 teröristten birinin Zap bölge sorumlusu Helima Efendak olduğu belirlendi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ÜST DÜZEY İSİMLERİNDEN BİRİYDİ

15 yıldan beri terör örgütünün dağ kadrosunda faaliyet yürüten Efendak, 2015-2019 yıllarında Siirt-Şırnak- Hakkari kırsalını içine alan sözde Botan-Behdinan saha yönetimi hareketli takım içinde sorumlu düzeyde terörist faaliyetlerde bulunuyordu.

OPERASYONDA YARALANINCA IRAK'A KAÇIRILDI

PKK'nın sözde özel güç adını verdiği yapılanmanın içinde suikast, sabotaj ve bomba eğitmeni olan Helima Efendak, 10 Kasım 2015'de Yüksekova'da Astsubay Erdem Ertan'ın şehit olduğu saldırının ardından düzenlenen operasyonda yaralanınca teröristlerce Irak'a kaçırıldığı ve buradaki tedavinin ardından bu kez sınırdan bir grup teröristle sızarak Şırnak kırsalına gönderildiği belirlendi.

İKİ ÇOBANIN ÖLDÜRÜLMESİ EYLEMLERİNE DE KATILMIŞ

Güvenlik güçlerinin tespitlerine göre Efendak, Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde 23 Nisan 2017'de Uzman Çavuşlar Turgut Kurtçu, Efe Osman Apaydın ile 16 Ağustos 2017'de Uzman Çavuş Abdulhadi Yılmaz'ın şehit edildiği hain saldırıları bizzat gerçekleştirmişti. Kadın terörist Şırnak'ın Geçitboyu köyünde 9 Temmuz 2019'da Veli Çevik ile Abdulhalim Demir adlı iki çobanın öldürülmesi eylemlerine katılmaktan aranıyordu.

ZAP BÖLGE SORUMLUSU

21 Ağustos 2019 günü Cudi Dağı Kösreli kesiminde Ayhan Yanık, Mehmet Uçar, Muhammet Ferdi Güntekin adlı üç uzman çavuşun şehit olduğu hain saldırıdan sonra terörist Helima Efendak, yoğun operasyonlar nedeniyle Irak'ın kuzeyine kaçmış ve bu tarihten sonra da Zap bölge sorumlusu olduğu tespit edilmişti.

KARAYILAN VE BAYIK'IN YANINDA YER ALIYORDU

Sözcü gazetesinden Özgür Cebe'nin haberine göre Efendak'ın kadın teröristlere intihar saldırıları düzenlemek için canlı bomba eğitimi de verdiği yakalanan ve teslim olan teröristlerin teşhis ve ifadeleriyle tespit edildi. Kadın terörist Kandil'de uzun süre terör örgütü elebaşlarından Murat Karayılan, Cemil Bayık ve 10 milyon TL ödüllü kırmızı listede aranırken Gara Dağına düzenlenen hava harekatıyla öldürülen PKK'nın silahlı kanadının tepe isimlerinden Suriyeli Sofi Nureddin kod adlı Halef El Muhammed'in de yanında yer almıştı. Terör örgütü PKK da kadın teröristin öldürüldüğünü yayın organlarından duyurdu.

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Son Dakika Dünya Karayılan'ın en yakınındaki isimlerden biriydi: PKK'nın Zap sorumlusu Helima Efendak öldürüldü - Son Dakika


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