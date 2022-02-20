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Karısının cinsel içerikli film yıldızı olduğunu öğrendi! Başına gelenler filmleri aratmadı - Son Dakika

Karısının cinsel içerikli film yıldızı olduğunu öğrendi! Başına gelenler filmleri aratmadı

20.02.2022 10:10
Karısının cinsel içerikli film yıldızı olduğunu öğrendi! Başına gelenler filmleri aratmadı

Kaliforniya'da yaşayan Travis, Channon Rose evlenmeye karar verdi. Travis, tanıştığı kadının eskiden ünlü bir yetişkin film yıldızı olduğunu biliyordu fakat bu durumu ailesinden saklayan Travis, gerçeğin ortaya çıkmasının ardından hem evinden hem de aile şirketindeki işinden kovuldu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde ikamet eden Travis ve Channon Rose evlenmeye karar verdi. Travis, tanıştığı kadının eskiden ünlü bir yetişkin film yıldızı olduğunu biliyordu ancak bu durumu ailesinden sakladı. Ailesi ise bir süre sonra gerçeği öğrendi ve çiftin evliliklerine engel olmaya çalıştı.

Karısının cinsel içerikli film yıldızı olduğu ortaya çıkınca hayatı değişti, her şeyi alt üst oldu

EVLENDİKTEN SONRA EVDEN KOVDULAR

Travis, Rose'ye aşıktı ve evlenmelerine hiçbir güç mâni olamadı. Ancak ikilinin evliliğinden sonra hayatları tepetaklak gitmeye başladı. Çünkü Travis hem evinden hem de aile şirketindeki işinden kovulmuştu. Aşıklar yine de yılmadı ve kendilerine yeni bir hayat kurdu.

Karısının cinsel içerikli film yıldızı olduğu ortaya çıkınca hayatı değişti, her şeyi alt üst oldu

YOUTUBE ÜZERİNDEN VİDEO ÇEKİYORLAR

Şu anda bir kız bir erkek olmak üzere iki çocukları bulunan çift, karavanda yaşıyor. Aynı zamanda günlük hayatlarından kesitlerin yer aldığı videolar hazırlayan çift, bu videoları Youtube üzerinden yayınlayarak hayatlarını devam ettirecek seviyede gelir elde ediyor.

Karısının cinsel içerikli film yıldızı olduğu ortaya çıkınca hayatı değişti, her şeyi alt üst oldu
Karısının cinsel içerikli film yıldızı olduğu ortaya çıkınca hayatı değişti, her şeyi alt üst oldu
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Son Dakika Dünya Karısının cinsel içerikli film yıldızı olduğunu öğrendi! Başına gelenler filmleri aratmadı - Son Dakika Dünya


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