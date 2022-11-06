Meksika'da 4 cesedi çırılçıplak bırakan seri katilden kan donduran not: Yakında benden daha fazla haber alacaksınız - Son Dakika
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Meksika'da 4 cesedi çırılçıplak bırakan seri katilden kan donduran not: Yakında benden daha fazla haber alacaksınız

06.11.2022 19:02
Meksika'da 4 cesedi çırılçıplak bırakan seri katilden kan donduran not: Yakında benden daha fazla haber alacaksınız

Meksika ekipler cuma sabah saatlerinde çırılçıplak soyulmuş 4 ceset buldu. Cesetlerin yanındaki notta yazan, "Yakında benden daha fazla haber alacaksınız. Büyük D" ifadeleri kan dondururken olayın kartel bağlantılı olup olmadığı ise bilinmezliğini koruyor.

Kartel savaşları nedeniyle her ay yüzlerce ölüm haberi gelen Meksika'da bu sefer de seri katil paniği yaşanıyor. Meksika polisi geçtiğimiz cuma günü sabah saatlerinde Iguala-Teloloapan karayolunun kenarına dizili halde 4 ceset buldu. Cesetlerden 3'ünün erkek, 1'inin de kadın olduğu tespit edilirken, hepsinin çıplak olduğu belirlendi.

Koca ülke gizemli seri katil yüzünden panikte, 4 cesedi çırılçıplak soyup not bıraktı: Yakında benden daha fazla haber alacaksınız

ÜZERİNE NOT BIRAKMIŞ

Ekipler, cesetlerin planlı bir şekilde yerleştirildiğini ve hepsinin parçalandığını ifade ederken, cesetlerin yanında bir de not bulunduğu aktarıldı. Notta yazanlar ise duyanların tüylerini ürpertti. Seri bir katilin olduğuna işaret eden notta, "Hepimizin yerini tespit ettim. Yakında benden daha fazla haber alacaksınız. Büyük D." ifadeleri yer aldı.

Koca ülke gizemli seri katil yüzünden panikte, 4 cesedi çırılçıplak soyup not bıraktı: Yakında benden daha fazla haber alacaksınız

KARTEL SAVAŞI OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR

Emniyet güçlerinin cinayetlerle ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenilirken, olayın bir kartel savaşı mı yoksa başka bir asayiş olayı mı olduğu henüz belli değil. Ancak yine de bölge halkına dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuldu.

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