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Kassam Tugayları Gazze'de ilk kez RPO-A kullandı! Evde saklanan İsrail askerlerinin tümü öldürüldü - Son Dakika
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Kassam Tugayları Gazze'de ilk kez RPO-A kullandı! Evde saklanan İsrail askerlerinin tümü öldürüldü

Gazze kentinin kuzeyinde dün Kassam Tugayları ile İsrail ordusu arasında 6 saat aralıksız çatışma yaşandı. Cibaliya bölgesinde bir evde saklanan İsrail askerleri Kassam Tugayları tarafından ilk kez kullanılan RPO-A silahı ile hedef alınırken, evde saklanan tüm askerlerin öldürüldüğü ifade edildi.

28.12.2023 - 08:15,  Güncelleme: 09:16
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız sürüyor. Çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı her geçen gün artarken Kassam Tugaylarının Telegram hesabından İsrail güçleriyle yaşanan çatışmalara dair çarpıcı bir açıklama geldi.

İSRAİL GÜÇLERİ İLK KEZ RPO-A SİLAHI İLE HEDEF ALINDI

İlk açıklamada, Gazze kentinin kuzeyinde dün direnişçilerle İsrail güçleri arasında 6 saat aralıksız çatışma yaşandığı belirtildi. Açıklamada, Cibaliya bölgesinde Eski Gazze Caddesi'nde bir evde saklanan İsrail güçlerinin ilk defa RPO-A silahı ile hedef alındığı ve evdeki tüm askerlerin öldüğü ve yaralandığı kaydedildi.

Kassam Tugayları Gazze'de ilk kez RPO-A kullandı! Evde saklanan İsrail askerlerinin tümü öldürüldü

SAM-18 FÜZESİ İLE BİR HELİKOPTER VURULDU

Bir diğer açıklamada Gazze'nin kuzeyindeki Es-Saftavi bölgesinde SAM-18 füzesi ile bir helikopterin vurulduğu ve aynı bölgede İsrail askerleriyle çatışmaya girildiği ifade edildi.

Kassam Tugayları Gazze'de ilk kez RPO-A kullandı! Evde saklanan İsrail askerlerinin tümü öldürüldü

İSRAİLLİ ASKER KESKİN NİŞANCILAR TARAFINDAN VURULDU

Üçüncü açıklamada ise Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğusunda bir helikopterin SAM-18 füzesi ile hedef alındığı, Han Yunus'un doğusunda da bir askerin keskin nişancılar tarafından vurulduğu belirtildi.

Kassam Tugayları Gazze'de ilk kez RPO-A kullandı! Evde saklanan İsrail askerlerinin tümü öldürüldü

EBU ŞİBAK BÖLGESİNDE 2 TANK ROKETLERLE VURULDU

Son olarak Cibaliya'nın batısındaki Ebu Şibak bölgesinde 2 tank, El-Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusunda da bir İsrail tankının Yasin-105 roketleriyle vurulduğu bilgisi paylaşıldı.

Kassam Tugayları Gazze\'de ilk kez RPO-A kullandı! Evde saklanan İsrail askerlerinin tümü öldürüldü
YORUMLAR (1)
  • Yusuf Gümüşsoy: Gazze İsraile mezar olacak inş. Yanıtla 193 1

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Son Dakika Dünya Kassam Tugayları Gazze'de ilk kez RPO-A kullandı! Evde saklanan İsrail askerlerinin tümü öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kassam Tugayları Gazze'de ilk kez RPO-A kullandı! Evde saklanan İsrail askerlerinin tümü öldürüldü - Son Dakika
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