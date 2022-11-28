Gelecekten geldiğini iddia eden adam, Dünya Kupası'nın final maçından fotoğraf paylaştı - Son Dakika
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Gelecekten geldiğini iddia eden adam, Dünya Kupası'nın final maçından fotoğraf paylaştı

28.11.2022 13:40

Katar'da süren Dünya Kupası'yla ilgili sosyal medyayı sallayan bir fotoğraf karesi paylaşıldı. Zaman yolcusu olduğunu öne sürülen bir adam, 18 Aralık'tan geldiğini iddia ederek kupa finalini Brezilya ve Fransa'nın oynayacağını söyledi. Söz konusu fotoğraf milyonlarca görüntülenme aldı.

Katar'da büyük bir heyecanla devam eden Dünya Kupası'nda grup maçlarının sonuna doğru geliniyor. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Almanya'nın şansını son maça bırakması şaşkınlık yaratırken, Brezilya ve Fransa'nın aldığı art arda galibiyetler, destekçilerini sevinçten havaya uçurdu.

GÖZLER PORTEKİZ VE ARJANTİN'DE

Brezilya ve Fransa'nın iyi gidişatının ardından gözler Portekiz ve Arjantin'e çevrildi. Dünya yıldızlarını kadrosunda barındıran bu iki ülkenin turnuvada nasıl bir gidişat izleyeceği hayli merak ediliyor.

SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN KARE

Hangi ülkelerin final oynayacağı merak edilirken, zamanda yolculuk yaptığını iddia eden bir kişinin paylaştığı fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. 18 Aralık'taki final müsabakasından fotoğraflar paylaşan zaman yolcusu, finalin galibini de verdi.

BREZİLYA VE FRANSA ARASINDA OYNANACAK

Zaman yolcusunun iddiasına göre 18 Aralık'taki final mücadelesi Brezilya ve Fransa arasında oynanacak. Mücadeleyi ise 2-1 ile Brezilya kazanacak. Bu fotoğraflar kısa süre içerisinde milyonlarca görüntülenme aldı.

İşte zaman yolcusunun paylaştığı fotoğraf:

'18 Aralık'tan geliyorum' dedi, Dünya Kupası'nın final maçından fotoğraf gösterdi
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Brezilya, Fransa, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gelecekten geldiğini iddia eden adam, Dünya Kupası'nın final maçından fotoğraf paylaştı - Son Dakika


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