Katar Emiri, İran saldırısını egemenlik ihlali saydı; Gazze'de soykırım dedi, hesap istedi - Son Dakika
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Katar Emiri, İran saldırısını egemenlik ihlali saydı; Gazze'de soykırım dedi, hesap istedi

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Katar Emiri, İran saldırısını egemenlik ihlali saydı; Gazze\'de soykırım dedi, hesap istedi
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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Şura Meclisi'nin yeni yasama yılı açılışında İran'ın Katar topraklarına düzenlediği saldırıyı egemenlik ihlali olarak niteledi. Al Sani, Gazze'de yaşananların soykırım olduğunu ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini söyledi.

KATAR Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İran'ın Katar topraklarına düzenlediği saldırıyla ülke egemenliğini ihlal ettiğini belirterek, Gazze'de yaşananların soykırım olduğunu ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini söyledi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Katar Şura Meclisi'nin yeni yasama yılı açılışında ülke ve bölge gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran'ın Katar topraklarına yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı egemenlik ihlali olarak niteleyen Al Sani, Gazze'de yaşananların ise açık bir soykırım olduğunu vurguladı. Sorumluların hesap vermesi gerektiğini ifade eden Al Sani, Filistin davasının önceliklerinin başında yer aldığını bildirdi.

İran'ın ülke topraklarına yönelik saldırısına değinen Al Sani, "Katar, egemenliğinin, uluslararası hukuk hükümlerinin ve iyi komşuluk ilişkileri ilkelerinin açık bir ihlali olarak kendi topraklarında İran'ın saldırısına uğramıştır. Silahlı kuvvetlerimiz ve güvenlik birimlerimiz vatanı savunma görevini yerine getirmiştir" dedi.

Diplomasiyi ve barışçıl çözümleri tercih ettiklerini belirten Al Sani, egemenliği savunma hakkının geniş çaplı bir savaşı önleme kararlılığıyla çelişmediğini dile getirdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE ENERJİ PİYASALARI

Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ve Ras Laffan'daki bazı enerji tesislerinin zarar görmesinin ihracatı olumsuz etkilediğini kaydeden Al Sani, Katar'ın küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticaretinin yaklaşık beşte birini sağladığını hatırlattı. Yaşanan olumsuzluklara rağmen hidrokarbon dışı sektörlerin reel gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYİH) katkısının yaklaşık yüzde 80'e ulaştığını aktaran Al Sani, ülke ekonomisinin 2025 yılında yüzde 2,9 büyüdüğünü ifade etti.

'GAZZE'DE SORUMLULAR HESAP VERMELİ'

Gazze'deki insani krize ve bölgesel gelişmelere de değinen Katar Emiri Al Sani, "Filistin davası önceliklerimizin başında yer almaya devam etmektedir. Gazze Şeridi'nde yaşananların şüphesiz bir soykırım olduğunu teyit ediyoruz ve sorumlular hesap vermekten kaçmamalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Al Sani, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin güvenliği ve egemenliğinin müzakere edilemez olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA
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